"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?

Reuters со ссылкой на пресс-службу Африканского командования Вооружённых сил США (AFRICOM) сообщает о том, кто сбил ранее пропавший возле столицы Ливии американский беспилотник.

По утверждению американской стороны, их летательный аппарат якобы сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Однако никаких доказательств тому не приводится. Не ясно, и на основании чего в ВС США внезапно пришли к подобному выводу о судьбе своего пропавшего беспилотника.

В публикации обращается внимание на слова командующего АФРИКОМ Стивена Таунсенда. Тот потребовал вернуть американской стороне обломки сбитого беспилотника. Он также утверждает, что те, кто управлял системой ПВО, открывая огонь по летательному аппарату, "не знали о том, что беспилотник принадлежит США".

Напомним, российская сторона уже не раз опровергала голословные утверждения о том, что в Ливии якобы действуют российские военные наёмники.

Пользователи Рунета же обратили внимание на то, что сами американцы ранее называли свои беспилотники "невидимками", поэтому теперь иронично диву даются, как же эти летательные аппараты могли сбить?

"Как сбили? Они же невидимки", - недоумевает @netoll_nemez.

"Ну, потому что а чем ещё могли сбить их беспилотник?" - рассуждает Anthony Pirozhénko @ihearisee.

"Беспилотники - расходники. Не делают их такими уж невидимыми, дорого", - резюмирует Дмитрий Крюков @dimirsen.