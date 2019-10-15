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"Они ж <...>, не думают": В Twitter объяснили стремление Киева вернуть Донбасс выражением Лаврова
15 октября 2019, 01:24 • 12 • Политика
В Киеве проходят митинги против формулы Штайнмайера и наделения Донбасса особым статусом, несмотря на то что этот пункт был закреплён в минских соглашениях. В Twitter отрегировали на эти призывы недоумением - неужели в Киеве верят, что Донбасс захочет возвращаться в "кунсткамеру", пишут в Сети. Некоторые пользователи более категоричны и не сдерживали эмоций, как в своё время не сдержал их глава российского МИД Сергей Лавров.
Дискуссия относительно требования Киева о возвращении Донбасса в состав Украины развернулась в микроблоге в Twitter "Голос Мордора".
"Вы, дебилы, реально думаете, что Донбасс когда-нибудь вернётся в эту вашу кунсткамеру?", - написал автор блога.
В комментариях отметили, что ДНР и ЛНР вряд ли захочется снова быть "донорами" Украины.
"Трутни многие годы сидели на шее трудового Донбасса", - пишет @kislovodsk2.
"Ну они ж - дебилы, верят", - иронично замечает @KeyDatch.
"Ответ заключён в вопросе. Дебилы. Следовательно - не думают. Нечем", - считает @M_Zubarev_tw.
"Они до сих пор не могут понять, почему Донбасс пошёл другим путём, не нацистским", - замечает @rognareg.
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