"Они ж <...>, не думают": В Twitter объяснили стремление Киева вернуть Донбасс выражением Лаврова

Дискуссия относительно требования Киева о возвращении Донбасса в состав Украины развернулась в микроблоге в Twitter "Голос Мордора".

"Вы, дебилы, реально думаете, что Донбасс когда-нибудь вернётся в эту вашу кунсткамеру?", - написал автор блога.

В комментариях отметили, что ДНР и ЛНР вряд ли захочется снова быть "донорами" Украины.

"Трутни многие годы сидели на шее трудового Донбасса", - пишет @kislovodsk2.

"Ну они ж - дебилы, верят", - иронично замечает @KeyDatch.

"Ответ заключён в вопросе. Дебилы. Следовательно - не думают. Нечем", - считает @M_Zubarev_tw.

"Они до сих пор не могут понять, почему Донбасс пошёл другим путём, не нацистским", - замечает @rognareg.