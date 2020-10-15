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"Они занимались провокациями": Манукян назвал "единственно верный" ответ России на санкции ЕС

15 октября 2020, 19:15  •  173 • Политика
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян назвал единственно верный ответ, который Россия может дать на санкции ЕС и Британии. Он предлагает возбудить уголовные дела против Навального и Певчих, "которые занимались провокациями против России".
По словам Манукяна, глава отдела расследований ФБК Мария Певчих тайком вывезла за границу улики, на основании которых западные страны объявили персональные санкции в отношении российских госслужащих. Навальный же напрямую предлагал западным журналистам отрабатывать санкционные списки на основании его расследований.
В ответ на санкции Евросоюза нужно возбудить уголовное дело в отношении Певчих и Навального. Это будет прекрасным ответом. Они занимались провокациями в отношении России, которые были абсолютно всем видны, - пояснил Манукян порталу Nation News.
Ранее сообщалось, что Мария Певчих смогла каким-то образом вывезти за границу бутылку, из которой пил Навальный и на которой якобы остались следы отравляющего вещества. Как именно она провезла явно опасный предмет через таможню, и при этом никого не отравила по дороге, неизвестно. Сам Навальный уверен, что его отравили "Новичком". При этом блогер продолжает утверждать, что за отравлением якобы стоит президент России Владимир Путин. Никаких других вариантов он не рассматривает.
Впоследствии ЕС и Британия ввели санкции против российских госслужащих, которые, по мнению Европы, имеют отношение к "покушению" на Навального.

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