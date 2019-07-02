"Они заигрались с огнем": Белый дом пригрозил Тегерану "максимальным давлением"

Как пишет Reuters, американский лидер заявил, что на Тегеран будет оказываться "максимальное давление". И так будет продолжаться до тех пор, пока иранские власти "не изменят курс", по которому идут.

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, "было большой ошибкой" разрешать Ирану в рамках ядерной сделки продолжать обогащать уран в любых объемах.

"Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия", - заявила она.

Иранский режим должен "покончить с ядерными амбициями" и перестать вести себя враждебно, добавила Гришэм.

С заявлением по поводу Ирана выступил и Госсекретарь США Майк Помпео. Обратившись к странам, которые заключили ядерную сделку с Тегераном, он призвал их не позволять "государству – спонсору терроризма" самостоятельно заниматься обогащением урана и "восстановить давний стандарт нераспространения ядерного оружия".

"Иранский режим предпринял новые шаги для продвижения своих ядерных амбиций. Ведущее в мире государство — спонсор терроризма — продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы вымогать у международного сообщества, представляя угрозу региональной безопасности", - цитирует заявление госсекретаря телеканал "360".

Помпео отметил, что Иран, "вооружившись ядерными оружием", будет представлять еще большую опасность как для региона, так и для всего мира.

По данным издания Fars News, в настоящее время запасы обогащенного урана Ирана уже превысили те 300 кг, которые предусмотрены ядерной сделкой как максимальное количество. При этом, отмечает издание, эксперты МАГАТЭ еще 26 июня зафиксировали превышение лимита. 1 июля были проведены дополнительные замеры, которые подтвердили первоначальный результат.

Напомним, Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Вслед за этим Вашингтон снова ввел санкции против Исламской Республики Иран. Отношения между двумя странами вышли на новый виток конфликта после того, как в начале июня в Оманском заливе была совершена атака на танкеры. США сразу указали на Иран как на исполнителя.