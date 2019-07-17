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"Они за Сербию и Донбасс покаются?": Американист ткнул носом Украину и НАТО в лицемерие по "Боингу" MH17

17 июля 2019, 19:39  •  77 • Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17. К требованию присоединились Украина и НАТО. "Они за Сербию покаются? Или за 13 с лишним тысяч убиенных людей, которых бандеро-фашисты уничтожили на Донбассе?" - интересуется политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. С аналогичными требованиями выступил генсек НАТО и представители Украины. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Он напомнил, что громче всех кричит "Держи вора!" обычно сам вор. По словам политолога, то, что сейчас происходит, кроме как "бесовством русофобии" назвать нельзя. Информация из объективных источников намеренно игнорируется только потому, что противоречит версии о виновности России.
"В Библии эти люди назывались манихеями, когда отрицалось абсолютно всё изначально, и только потому, что это принадлежало не к твоему племени, не к твоему роду, и поэтому это подлежало уничтожению. Прошло уже более двух тысяч лет. Судя по всему, эти люди ничему не научились, и ничего не понимают вокруг себя", - сказал Рафаэль Ордуханян в интервью Царьграду.
Он добавил, что особенно цинично требования признать вину звучит из уст представителей НАТО и Украины. Политолог посоветовал военному блоку для начала извиниться за Сербию, Ирак, Египет и Венесуэлу, а украинскому государству принести извинения за 13 с лишним тысяч убиенных людей в Донбассе.
"Они за Сербию покаются? Может, они покаются за Ирак, Египет, Венесуэлу? Список этот длинный. А наши так называемые украинские братушки покаются за 13 с лишним тысяч убиенных людей, которых бандеро-фашисты уничтожили на Донбассе? Детей, женщин", - негодует Рафаэль Ордуханян.
Напомним, что с речь идет о малайзийском "Боинге" MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Ещё до начала расследования Украина и Запад обвинили в произошедшем Россию. Все доказательства невиновности России в произошедшем на Западе старательно игнорируют, зато с готовностью верят всему, что говорит Киев или публикуют в соцсетях антироссийские блогеры и сообщества.

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