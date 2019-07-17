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"Они за Сербию и Донбасс покаются?": Американист ткнул носом Украину и НАТО в лицемерие по "Боингу" MH17
17 июля 2019, 19:39 • 77 • Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17. К требованию присоединились Украина и НАТО. "Они за Сербию покаются? Или за 13 с лишним тысяч убиенных людей, которых бандеро-фашисты уничтожили на Донбассе?" - интересуется политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. С аналогичными требованиями выступил генсек НАТО и представители Украины. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Он напомнил, что громче всех кричит "Держи вора!" обычно сам вор. По словам политолога, то, что сейчас происходит, кроме как "бесовством русофобии" назвать нельзя. Информация из объективных источников намеренно игнорируется только потому, что противоречит версии о виновности России.
Он добавил, что особенно цинично требования признать вину звучит из уст представителей НАТО и Украины. Политолог посоветовал военному блоку для начала извиниться за Сербию, Ирак, Египет и Венесуэлу, а украинскому государству принести извинения за 13 с лишним тысяч убиенных людей в Донбассе.
Напомним, что с речь идет о малайзийском "Боинге" MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Ещё до начала расследования Украина и Запад обвинили в произошедшем Россию. Все доказательства невиновности России в произошедшем на Западе старательно игнорируют, зато с готовностью верят всему, что говорит Киев или публикуют в соцсетях антироссийские блогеры и сообщества.
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