"Они всё украли!": В США возмутились тем, что российский ПАК ДА превзойдёт американский B-21

Своим новым бомбардировщиком-невидимкой Москва рассчитывает опередить B-21 ВВС США и китайский H-20, пишет Fox News, рассказывая о российском проекте ПАК ДА. Материал вызвал бурю негодования у американских читателей.

Такой, казалось бы, невинный и относительно актуальный вопрос вызвал необычайно бурную реакцию американского общества. Комментарии к материалу полны заявлений, что Россия никогда не сможет ничего сделать, а также обвинений в краже технологий.

"Даже читать статью не буду. Сразу по заголовку скажу: нет", - гневается Steeltahnmilt.

"Смогут ли они соответствовать нашим возможностям? Ответ: нет, не смогут. У них нет ни техники, ни пилотов, ни подготовки. Вот почему мы всегда были одними из лучших в военном отношении: у нас есть деньги, чтобы заплатить лучшим инженерам, пилотам и разработчикам и получить лучшее оборудование ", - пишет Gabe the Goober, свято верующий, что деньги решают все проблемы.

"Нет, Россия делает только барахло", - добавляет Dustycity.

"Если российский самолёт будет целиком сворован у нас, как и китайский, то да, с B-21, наверное, сравнится", - обвиняет HesitantLantern.

"У коммуняк нет творческого мышления, одно лишь воровство", - уверен не сильно разбирающийся в истории Earthdude.