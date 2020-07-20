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"Они всё украли!": В США возмутились тем, что российский ПАК ДА превзойдёт американский B-21
20 июля 2020, 20:00 • 74 • Политика
Американские читатели Fox News пришли в ярость из-за статьи о ПАК ДА, в которой обсуждается его превосходство над американским бомбардировщиком-невидимкой B-21. Многие уверены, что российские инженеры ни на что не способны и украли все разработки у американских коллег.
Своим новым бомбардировщиком-невидимкой Москва рассчитывает опередить B-21 ВВС США и китайский H-20, пишет Fox News, рассказывая о российском проекте ПАК ДА. Материал вызвал бурю негодования у американских читателей.
Такой, казалось бы, невинный и относительно актуальный вопрос вызвал необычайно бурную реакцию американского общества. Комментарии к материалу полны заявлений, что Россия никогда не сможет ничего сделать, а также обвинений в краже технологий.
Напомним, что ПАК ДА - это перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Это проект российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, разрабатываемый компанией ПАО "Туполев".
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