"Они все там Какабидзе?": В соцсетях отреагировали на обещания главы телеканала "Рустави2" мочиться в грузинское вино

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия устроил настоящую истерику в прямом эфире, обсуждая отношения Москвы и Тбилиси. На повышенных тонах мужчина заявил, что готов мочиться в вино и боржоми, которое продается в Россию.

В соцсетях отметили неадекватность поведения Гварамия. Так, под твитом на эту тему в микроблоге Rusposters разгорелась настоящая дискуссия.

"Они все там Какабидзе?", - спрашивает Smirnoff. "Но это не отражает позицию всего народа Грузии", - заметил Сергей Крылов. "Подарите ему унитаз кто нибудь. Научите пользоваться", - советует Пинчук. "Шутка про элитное грузинское вино "Минассали" теперь не кажется такой смешной", - добавляет Russian Metal Dragon.