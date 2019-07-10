|
"Они все там Какабидзе?": В соцсетях отреагировали на обещания главы телеканала "Рустави2" мочиться в грузинское вино
10 июля 2019, 18:39 • 130 • Политика
Пользователи активно обсуждают новое провокационное заявление гендиректора грузинского телеканала "Рустави2" Николаза Гварамия, который обещал мочиться в грузинское вино, предназначенное для экспорта в Россию. Многие признаются, что желание приобретать алкоголь из соседней страны после таких слов полностью отпало.
Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия устроил настоящую истерику в прямом эфире, обсуждая отношения Москвы и Тбилиси. На повышенных тонах мужчина заявил, что готов мочиться в вино и боржоми, которое продается в Россию.
В соцсетях отметили неадекватность поведения Гварамия. Так, под твитом на эту тему в микроблоге Rusposters разгорелась настоящая дискуссия.
"Они все там Какабидзе?", - спрашивает Smirnoff. "Но это не отражает позицию всего народа Грузии", - заметил Сергей Крылов. "Подарите ему унитаз кто нибудь. Научите пользоваться", - советует Пинчук. "Шутка про элитное грузинское вино "Минассали" теперь не кажется такой смешной", - добавляет Russian Metal Dragon.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2019, 00:24
|
04 июля 2019, 06:39
|
07 июля 2019, 09:24
|
04 июля 2019, 22:54
|
06 июля 2019, 00:54
|
09 июля 2019, 03:39
|
03 июля 2019, 19:09