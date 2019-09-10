"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался

Предложенная вслед за повышением пенсионного возраста инициатива с четырехдневной рабочей неделей стала камнем преткновения. Эксперты сочли предложение издевательством на фоне того, что людей заставили работать дольше, объясняя это необходимостью: мол, иначе наши старики останутся без денег. А теперь получается, что один день может выпасть из будних...

Идея все еще обсуждается. Вспомнил о ней и политолог Сергей Михеев, приводя яркий пример в эфире программы на телеканале Царьград "Михеев. Онлайн".

"Можно спросить по-другому: а когда, грубо говоря, исчезнут жадные люди, и когда все будут честными, и когда никто не будет воровать? Но на этот вопрос ответ такой: никогда. Вопрос только, так сказать, в пропорциях. Мы должны стремиться к тому, чтобы все-таки жадных и злых становилось меньше, а честных, хороших, добрых - больше, - размышлял Михеев. - Но это процесс крайне сложный, как показывает вся история человечества... Вообще, что касается власти, она, конечно, иногда мочит корки и живет в каких-то странных мирах. То сначала они пенсионную реформу проводят, какую-то совершенно такую либертарианскую, такую живодерскую. А теперь, значит, придумали четырехдневную рабочую неделю. Я иногда серьезно беспокоюсь: они вообще в каком мире живут?"