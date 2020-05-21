"Они вас и заразили коронавирусом": подлую схему доступно расшифровал Михеев

Политтехнологи, например, в США, работающие с президентом Дональдом Трампом, уже вовсю используют инструменты коронавируса, сказал Михеев. Речь идёт об обвинениях в адрес Китая. Ясно, что Трампу выгодно обвинять во всём китайских партнёров, и это в первую очередь предвыборный манёвр.

"Выгодно использовать тему и по отношению к конкурентам Трампа на выборах, - сказал Михеев. - Мол, это они во всём и виноваты. Цепочка здесь простая: во всём виноваты китайцы, они страшные, не надо было с ними развивать отношения, как это делали демократы. А демократы - это чуть ли не наймиты китайцев внутри США. Они вас и заразили коронавирусом. И всех вас убили демократы".

Сергей Михеев подчеркнул, что такие циничные и подлые схемы, к сожалению, применимы не только в США, но и в нашей стране.

"Вы можете видеть, как наши "типа оппозиционеры" очень часто это делают. Вопрос в том, чтобы просто возбудить эмоцию ненависти негативную. Как это сделать? Все способы хороши", - сказал политолог.