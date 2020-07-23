"Они в ловушке", "Там паника": Армения и Азербайджан выдали версии об инциденте на границе

В Армении заявили, будто азербайджанский спецназ совершил атаку на боевой пост. Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что военным страны удалось отбить атаку противника и даже загнать часть спецназа в ловушку.

При этом, уточнила пресс-секретарь, со стороны Армении потерь нет. По её информации, инцидент произошёл в районе 22:30 (21:30 мск).

В ответ на это в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения выдаёт дезинформацию. Как заявил представитель военного ведомства Вагиф Даргяхлы, на границе всё спокойно.

Однако на армянской стороне наблюдается некая паника.

"Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими", - сказал он, подчеркнув, что Азербайджан не понёс никаких потерь из-за этого инцидента.

Напомним, что обострение отношений между двумя государствами произошло 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. Сообщалось о жертвах среди военных. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная, напоминает ТАСС.