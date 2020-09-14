"Они тщательно изучили Запад": Глава британской разведки опасается проблем из-за русской ракеты

Хокенхалл оценил возможности новой русской ракеты "Буревестник", отметив, что она может неограниченное время находиться в воздухе, а также наносить удары с неожиданных направлений, пишет Sunday Telegraph.

Так, Хокенхалл подчеркнул, что русская ракета "может находиться в атмосфере много лет подряд, готовая нанести удар в любой момент". По его словам, сейчас Москва испытывает новое оружие и не жалеет денег на развитие подводного флота и глубоководных средств.

"Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем", - процитировало издание разведчика.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".