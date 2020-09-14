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"Они тщательно изучили Запад": Глава британской разведки опасается проблем из-за русской ракеты
14 сентября 2020, 01:30 • 46 • Политика
Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл рассказал на пресс-конференции о возможностях новой российской ракеты "Буревестник". Он отметил, что русские тщательно изучили Запад, и теперь знают, в какое оружие стоит инвестировать, чтобы "создать проблемы".
Хокенхалл оценил возможности новой русской ракеты "Буревестник", отметив, что она может неограниченное время находиться в воздухе, а также наносить удары с неожиданных направлений, пишет Sunday Telegraph.
Так, Хокенхалл подчеркнул, что русская ракета "может находиться в атмосфере много лет подряд, готовая нанести удар в любой момент". По его словам, сейчас Москва испытывает новое оружие и не жалеет денег на развитие подводного флота и глубоководных средств.
"Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем", - процитировало издание разведчика.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
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