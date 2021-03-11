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"Они трогательные такие": Соловьёв предложил "государству" Google платить пенсии
11 марта 2021, 16:50 • 49 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предложил взявшей на себя функции государства компании Google начать платить пенсии своим пользователям. "Они трогательные такие", - умиляется журналист.
Так он прокомментировал новость о том, что компания Google в скором времени начнёт взимать налоги с блогеров, которые зарабатывают на YouTube.
Соловьёв напомнил, что сбор налогов - это привилегия государства, а не частной компании. Более того, это средства, которые необходимы государству для того, чтобы исполнять социальные обязательства перед населением. То есть сбор налогов предполагает некую социальную ответственность.
Журналист также поинтересовался, на что в принципе пойдут налоги, собираемые Google c блогеров.
Ранее сообщалось, что в Google решили обложить налогом ютуберов, зарабатывающих на рекламе. С них предлагается взимать от 0% до 30%. Если блогер вовремя не отчитался о доходах, то ставка автоматически будет установлена на уровне 24%. Эту информацию "Коммерсанту" подтвердили в Google.
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