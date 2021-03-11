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"Они трогательные такие": Соловьёв предложил "государству" Google платить пенсии

11 марта 2021, 16:50  •  49 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предложил взявшей на себя функции государства компании Google начать платить пенсии своим пользователям. "Они трогательные такие", - умиляется журналист.
Так он прокомментировал новость о том, что компания Google в скором времени начнёт взимать налоги с блогеров, которые зарабатывают на YouTube.
Соловьёв напомнил, что сбор налогов - это привилегия государства, а не частной компании. Более того, это средства, которые необходимы государству для того, чтобы исполнять социальные обязательства перед населением. То есть сбор налогов предполагает некую социальную ответственность.
"А пенсию он тоже будет платить?.. А то они такие трогательные, уже и налоги собирают", - отметил Соловьёв в разговоре с "РИА Новости".
Журналист также поинтересовался, на что в принципе пойдут налоги, собираемые Google c блогеров.
Ранее сообщалось, что в Google решили обложить налогом ютуберов, зарабатывающих на рекламе. С них предлагается взимать от 0% до 30%. Если блогер вовремя не отчитался о доходах, то ставка автоматически будет установлена на уровне 24%. Эту информацию "Коммерсанту" подтвердили в Google.

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