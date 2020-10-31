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"Они тоже наши враги!": Угрозы Хабиба перекинулись на простых французов в Москве и Грозном

31 октября 2020, 00:10  •  154 • Политика
Боец Хабиб Нурмагомедов оставил грозное сообщение в Instagram, пожелав худшей участи президенту Франции Эммануэлю Макрону. В результате угрозы Хабиба в адрес президента Франции перекинулись и на обычных французов в Москве и Грозном. "Они тоже наши враги!" - так о соседях высказался муфтий Чечни, поставив условие.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов воззвал к Всевышнему, чтобы тот покарал президента Франции Эммануэля Макрона. Гнев Хабиба - а по разумению чемпиона, значит, и гнев Аллаха - вызвали высказывания французского главы в поддержку публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.
"Да обезобразит Всевышний (его. - Ред.) лицо и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите", - написал Хабиб в своём Instagram.
К заявлениям Хабиба отнеслись неоднозначно. Ведь он высказался на свою многомиллионную аудиторию, где могли найтись люди, воспринявшие его слова как руководство к действию. Более того, у посольства Франции в Москве сегодня вновь собралась акция протеста, где участники топтали портреты Макрона и выкрикивали лозунги. Когда буйство стало слишком агрессивным, ОМОН начал теснить митингующих. Самых агрессивных отправляли в автобусы, очевидцем стал и корреспондент Царьграда.
Разгон акции протеста в Москве у здания французского посольства. Фото: Царьград
Ещё более жёсткие высказывания допустил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. В беседе с "Лента.ру" он заявил, что все французы, поддерживающие сегодня позицию Макрона, объявляются врагами…
"Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!" - сказал священнослужитель.
Более того, Межиев добавил, что он вместе с сочувствующими подобной позиции намерен лично узнавать у французов об их позиции относительно Макрона: "Будем спрашивать. И тогда... Макрон далеко, он - близко, так что может получиться, что ему придётся ответить за слова своего президента".
Эммануэль Макрон, действительно, был жёстким в своих высказываниях. После кровавого теракта во Франции, совершённого на фоне публикации карикатур на пророка Мухаммеда, он подчеркнул, что такие "картинки" будут появляться и дальше. Более того, Макрон подчеркнул, что убитый террористом учитель, который демонстрировал карикатуры, умер за свободу. Дальше последовали высказывания в адрес мусульман с обвинениями в повальной радикализации. Безусловно, представителей мирных течений ислама оскорбило заявление Макрона и о пророке Мухаммеде, и об их религии.
Наконец, и сами французы посчитали слова Макрона и других чиновников в стране популистскими. Дело в том, что вместо решения проблемы радикальных исламистов политики призывали к закрытию культовых учреждений. Теперь в разных точках Франции готовятся многомиллионные акции протеста. А нападения радикалов только усиливаются…

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