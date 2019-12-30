"Они теперь плацдарм, огребут в первую очередь": Сатановский задал неудобный вопрос Прибалтике

"Почему все обижаются на нас?" - этот вопрос, как считает политолог Евгений Сатановский, "не праздный. И напомнил о "тройке неразлучников" - прибалтийских странах, которые жалуются, потеряв российские рынки, транзит в порты и фестивали, что это, мол, "плохо для их экономики".

"Ну, плохо. А мы тут при чём? - недоумевает политолог у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч", напомнив про парады ветеранов-нацистов и "направленные явно против России учения НАТО". Эксперт отметил, что подобное "не внушает никакого желания там отдыхать и вообще иметь с ними дело".

При этом политолог обращает внимание на тот факт, что многие жители этих прибалтийских стран вообще к происходящему отношения не имеют.

"Но их начальство решило стать опорным узлом антироссийской политики и заранее принести свои страны в жертву в будущей войне света и демократии против варваров с Востока, - подчёркивает Сатановский. - Потому что раз они теперь плацдарм, огребут в первую очередь".

Апогей же противостояния с Россией, по мнению эксперта, пока не достигнут. Политолог задал весьма неудобный вопрос прибалтийским странам - той же Эстонии и Латвии, по поводу военных учений.

"Когда в сторону границы ракеты во время учений полетят (а они полетят), разрываясь на российской территории, под что в Эстонии и Латвии много что делается, кого тамошние герои будут о защите просить? Штаты? Германию?" - поинтересовался Сатановский, тут же ответив: - Так бросят же на произвол судьбы. Как бросали союзников везде и всегда".

Политолог отметил, что в данном случае речь даже не о союзниках, а о "мелких сателлитах", "чья функция занозы будет полностью исчерпана в тот момент, как её начнут вынимать и на них реагировать".