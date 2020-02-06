|
"Они там в позу ставили и нас - на колени": Лукашенко попрекнул Россию ценником на нефть
06 февраля 2020, 21:09 • 23 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с очередной порцией критики на Россию и выставленный Минску ценник на нашу нефть. "Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить", - попрекнул Москву глава государства.
Разногласия вокруг поставок нефти из России в Белоруссию вылились в очередной "разбор полётов" у президента Александра Лукашенко.
Премьер-министр республики Сергей Румас заявил, что Белоруссия из-за налогового манёвра России потеряла за прошлый год порядка $330 млн. Среди этих потерь - две трети у нефтеперерабатывающих заводов (около $200 млн), ещё $130 млн - бюджетные.
Лукашенко же заметил, что разногласия Минска с Москвой по энергетическим вопросам происходят регулярно в течение 13 лет.
"Хотя при их подписании нам были даны твёрдые гарантии", - заявил президент и потребовал от своих чиновников доложить, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства".
Предъявил Лукашенко и претензии к цене на нефть, объяснив, что именно Минск хочет от Москвы.
"Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить", - не удержался от красного словца Лукашенко.
Напомним, возмутило главу республики и то, что в России, мол, не хотят беспошлинно поставлять Белоруссии нефть, да ещё и настаивают "на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь".
"А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии, - не унимался Лукашенко. - Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2020, 19:09
|
02 февраля 2020, 03:24
|
05 февраля 2020, 06:09
|
31 января 2020, 22:09
|
02 февраля 2020, 13:09
|
31 января 2020, 09:09
|
06 февраля 2020, 04:54