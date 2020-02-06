Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские погибли в Сирии, о смерти военных заявили в МИД: "Террористы нараст...
Красноярск: 20 лет назад и сейчас (РБС)
"Мама сражается с монстром": Заражённая коронавирусом мать растрогала ...
Новые возможности: какими будут российские ударные и разведывательные БПЛА «Альт...
Главная / Политика

"Они там в позу ставили и нас - на колени": Лукашенко попрекнул Россию ценником на нефть

06 февраля 2020, 21:09  •  23 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с очередной порцией критики на Россию и выставленный Минску ценник на нашу нефть. "Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить", - попрекнул Москву глава государства.
Разногласия вокруг поставок нефти из России в Белоруссию вылились в очередной "разбор полётов" у президента Александра Лукашенко.
Премьер-министр республики Сергей Румас заявил, что Белоруссия из-за налогового манёвра России потеряла за прошлый год порядка $330 млн. Среди этих потерь - две трети у нефтеперерабатывающих заводов (около $200 млн), ещё $130 млн - бюджетные.
Лукашенко же заметил, что разногласия Минска с Москвой по энергетическим вопросам происходят регулярно в течение 13 лет.
"Хотя при их подписании нам были даны твёрдые гарантии", - заявил президент и потребовал от своих чиновников доложить, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства".
Предъявил Лукашенко и претензии к цене на нефть, объяснив, что именно Минск хочет от Москвы.
"Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить", - не удержался от красного словца Лукашенко.
Напомним, возмутило главу республики и то, что в России, мол, не хотят беспошлинно поставлять Белоруссии нефть, да ещё и настаивают "на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь".
"А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии, - не унимался Лукашенко. - Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
06 февраля 2020, 17:54
Промахи правительства Медведева: отчёт составила Счётная палата России
06 февраля 2020, 01:39
"Это залог доверия со стороны граждан": Путин поставил перед чиновниками беспрецедентную задачу
06 февраля 2020, 21:09
"Словно в шахматной партии": В Генштабе Белоруссии предсказали конфликт на Украине за два года до событий
06 февраля 2020, 11:24
"Чушь и провокация": Отстранение России от ЧМ-2022 не подтвердилось
05 февраля 2020, 22:24
"Чиновникам - отрубить руки, застройщиков - высечь": И. о. главы Калуги о том, как вернуть доверие граждан
06 февраля 2020, 04:54
Долг зарплатой красен: на контроль коллекторов уйдет миллиард в год
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2020, 01:39
"Да ты ведьма!": Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа, отказав...
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторо...
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
06 февраля 2020, 01:39
Крым потерян: США дали Украине отмашку
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую ата...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 19:09
Днепровскую воду всё-таки пустят в Крым
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
31 января 2020, 22:09
Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"
02 февраля 2020, 13:09
"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторожным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.