"Они там в позу ставили и нас - на колени": Лукашенко попрекнул Россию ценником на нефть

Разногласия вокруг поставок нефти из России в Белоруссию вылились в очередной "разбор полётов" у президента Александра Лукашенко.

Премьер-министр республики Сергей Румас заявил, что Белоруссия из-за налогового манёвра России потеряла за прошлый год порядка $330 млн. Среди этих потерь - две трети у нефтеперерабатывающих заводов (около $200 млн), ещё $130 млн - бюджетные.

Лукашенко же заметил, что разногласия Минска с Москвой по энергетическим вопросам происходят регулярно в течение 13 лет.

"Хотя при их подписании нам были даны твёрдые гарантии", - заявил президент и потребовал от своих чиновников доложить, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства".

Предъявил Лукашенко и претензии к цене на нефть, объяснив, что именно Минск хочет от Москвы.

"Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить", - не удержался от красного словца Лукашенко.

Напомним, возмутило главу республики и то, что в России, мол, не хотят беспошлинно поставлять Белоруссии нефть, да ещё и настаивают "на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь".

"А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии, - не унимался Лукашенко. - Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?"