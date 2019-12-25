"Они там себя чувствуют королями": Депутат о том, что могло случиться с "замученными до смерти" операми СБУ

Украинские СМИ сообщили, что пропавшая в Закарпатье опергруппа СБУ найдена мёртвой на границе с Венгрией. Была высказана версия, что расправу над правоохранителями устроили контрабандисты. В СБУ эту информацию опровергают. Историю с пропажей оперативников для Царьграда прокомментировал украинский депутат Шевченковского районного совета Днепра от "Оппозиционного блока" Сергей Хрущ.

По его словам, ситуация с контрабандой в регионе достаточно серьёзная и бороться с ней крайне тяжело, так как там находится группа влияния и "местные царьки". Все они связаны с незаконной добычей леса и янтаря, контрабандой. И при этом они плохо контролируются из Киева.

"Это правда, это всегда так было. И сейчас это стало достоянием общественности, и сейчас попытались с ними бороться напрямую. Но напрямую не получается", - сказал Сергей Хрущ в интервью Царьграду.

Он отмечает, что ситуацию в Закарпатье можно сравнить с положением в Донбассе. Только в Закарпатье местные элиты заботит экономическая сторона вопроса, а на остальное им по большому счёту всё равно.

"Их интересует только экономика, дескать, не мешайте нам это контрабасить. А как только начинают мешать, видите, там такие возникают ситуации", - отмечает украинский нардеп.

По словам политика, как и в случае с Донбассом, в Киеве не представляют, что со всем этим делать. Сейчас у Зеленского стоит вопрос прикрыть всё это дело, а местные элиты этому активно сопротивляются.

"Они там себя чувствуют королями. В том же Мукачево чуть ли не военное положение вводили, там войска. И то там что-то помогало с трудом. Это факт, что эти регионы не сильно контролируются Киевом", - пояснил Сергей Хрущ.

По мнению политика, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, нужны поистине "тектонические сдвиги". В противном случае ничего не выйдет.