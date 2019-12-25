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"Они там себя чувствуют королями": Депутат о том, что могло случиться с "замученными до смерти" операми СБУ

25 декабря 2019, 12:54  •  60 • Политика
В СБУ опровергли убийство и пытки четырёх украинских силовиков, пропавших на границе с Венгрией. Украинские СМИ утверждают, что членов опергруппы СБУ пытали, а затем убили контрабандисты. "Они там себя чувствуют королями. В том же Мукачево чуть ли не военное положение вводили, там войска. И то там что-то помогало с трудом", - рассказал украинский депутат Сергей Хрущ.
Украинские СМИ сообщили, что пропавшая в Закарпатье опергруппа СБУ найдена мёртвой на границе с Венгрией. Была высказана версия, что расправу над правоохранителями устроили контрабандисты. В СБУ эту информацию опровергают. Историю с пропажей оперативников для Царьграда прокомментировал украинский депутат Шевченковского районного совета Днепра от "Оппозиционного блока" Сергей Хрущ.
По его словам, ситуация с контрабандой в регионе достаточно серьёзная и бороться с ней крайне тяжело, так как там находится группа влияния и "местные царьки". Все они связаны с незаконной добычей леса и янтаря, контрабандой. И при этом они плохо контролируются из Киева.
"Это правда, это всегда так было. И сейчас это стало достоянием общественности, и сейчас попытались с ними бороться напрямую. Но напрямую не получается", - сказал Сергей Хрущ в интервью Царьграду.
Он отмечает, что ситуацию в Закарпатье можно сравнить с положением в Донбассе. Только в Закарпатье местные элиты заботит экономическая сторона вопроса, а на остальное им по большому счёту всё равно.
"Их интересует только экономика, дескать, не мешайте нам это контрабасить. А как только начинают мешать, видите, там такие возникают ситуации", - отмечает украинский нардеп.
По словам политика, как и в случае с Донбассом, в Киеве не представляют, что со всем этим делать. Сейчас у Зеленского стоит вопрос прикрыть всё это дело, а местные элиты этому активно сопротивляются.
"Они там себя чувствуют королями. В том же Мукачево чуть ли не военное положение вводили, там войска. И то там что-то помогало с трудом. Это факт, что эти регионы не сильно контролируются Киевом", - пояснил Сергей Хрущ.
По мнению политика, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, нужны поистине "тектонические сдвиги". В противном случае ничего не выйдет.

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