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"Они так ничего и не поняли": Зеленский поблагодарил за отвод русских войск от границы. Но не Россию

22 апреля 2021, 19:55  •  86 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за отвод русских войск от границы. Но не Россию. Похвальбы удостоились западные партнёры. "Они так ничего и не поняли", - пишут в Сети.
Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг заявил об отводе войск от границы с Украиной в связи с завершением военных учений. По словам руководителя оборонного ведомства, целью мероприятия была проверка способности Вооружённых сил обеспечить надёжную оборону страны. При этом он подчеркнул, что русские военные быстро реагируют на любые изменения обстановки возле границы.
На Украине приказ Шойгу восприняли по-своему. Украинское издание "Диалог" выпустило новость с заголовком "Кремль испугался украинской армии и отводит войска вглубь России". Telegram-канал "Неистовый мольберт" пошутил: Шойгу так "испугался", что лично пошёл сдаваться в Киев.
Скриншот:Telegram/Неистовый мольберт
А Telegram-канал "Зрада чи Перемога" обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы благодарить Москву, говорит спасибо западным партнёрам. Украинский лидер в четверг опубликовал твит на украинском и английском языках, в котором приветствовал отвод русских войск. Пост заканчивается словами: "Спасибо международным партнёрам за поддержку. #StrongerTogether (Вместе сильнее)".
Зеленский почему-то поблагодарил международных партнёров за поддержку. Они так ничего и не поняли - 2.0, - пишет канал.
Скринот:Telegram/Зрада чи Перемога
Напомним, что после того, как Россия стянула войска к границе, чтобы провести учения, украинская армия начала спешно готовить оборону на случай вынужденного бегства ВСУ. Как рассказал украинский офицер, украинцы начали минировать местность вокруг своих позиций.

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