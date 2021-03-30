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"Они сумасшедшие!": Депутат Рады раскрыл, на что готов Зеленский ради "селфи с Байденом"

30 марта 2021, 07:15  •  303 • Политика
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин раскрыл, на что готов президент Владимир Зеленский ради условного "селфи с Байденом". "Они сумасшедшие!" - отмечает депутат, говоря о представителях сегодняшней администрации президента Украины.
По словам Кузьмина, команда Зеленского очень хочет понравиться новому президенту США.
"Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чём-то поговорили, сделали селфи", - сказал парламентарий в эфире украинского телеканала "Первый независимый", отметив, что на самом деле президент не должен уничтожать собственный народ ради селфи с американским коллегой.
Депутат напомнил Зеленскому, что, несмотря на популистский лозунг "армия, язык, вера", в стране нет ни единого языка, ни единой Церкви. Кроме того, Кузьмин добавил, что под "вой про десоветизацию" уничтожается то, на чем построена вся Украина. Вместо того чтобы преумножить существующее, страну уничтожают по частям, мотивируя это борьбой против России.
"Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие", - сказал он и добавил, что нынешняя власть Украины представляет угрозу для нацбезопасности страны.

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