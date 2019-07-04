Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему чехи богаче грузин? (Руслан Осташко)
«Привлечь к ответственности можно будет за любое слово»: в Раду внесён законопро...
О чём нам сказала гибель российских подводников (Руслан Осташко)
Как на «зоошизе» планируют «пилить» миллионы рублей (Руслан Осташко)
Главная / В мире

"Они себя запятнали": В "Слуге народа" "слабо представляют" коалицию с людьми Порошенко

04 июля 2019, 06:39  •  66 • В мире
В партии Владимира Зеленского попытались представить коалицию с "Европейской солидарностью Петра Порошенко. И сделали вывод, что это "маловероятно", поскольку сторонники экс-президента "запятнали себя с морально-этической точки зрения".
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который напомнил, что и ранее представители действующего президента постоянно говорили о "красных линиях" и упоминали те политические силы, с которыми надо идти вместе. И "Европейский выбор" Петра Порошенко не вписывается в этим рамки.
"Я слабо себе представляю, что партия "Слуга народа" может баллотироваться с партией, в которой большое число людей, на мой взгляд, запятнали себя с морально-этической точки зрения", - сказал Разумков.
В то же время он отметил, что сейчас еще трудно говорить о политических силах, которые могут войти в будущую парламентскую коалицию. Для того, чтобы давать какие-то четкие оценки, надо дождаться того момента, когда уже пройдут выборы в Верховную раду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 03:09
«Проект в формате «звёздных войн»: зачем Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию
03 июля 2019, 14:24
ВИЧ изгнали из "очеловеченных" мышей? Ученые заявили о "невероятном" результате
04 июля 2019, 06:39
Участников "подземного протеста" на Украине стало больше: Из шахты отказались выходить ещё 8 человек
03 июля 2019, 07:54
"Заграничные женихи пожаловали": Украинцы на свой манер порадовались кораблям НАТО
04 июля 2019, 06:39
"Есть право протестовать": Из-за бездействия полиции в ситуацию с беспорядками в Израиле вынужден вмешаться Нетаньяху
04 июля 2019, 00:09
"Я уже начал проталкивать эту идею": Президент Молдавии тоже рассчитывает получить от России скидку на газ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
02 июля 2019, 02:39
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно для полного уничтожения страны
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу
01 июля 2019, 13:24
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.