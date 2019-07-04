"Они себя запятнали": В "Слуге народа" "слабо представляют" коалицию с людьми Порошенко

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который напомнил, что и ранее представители действующего президента постоянно говорили о "красных линиях" и упоминали те политические силы, с которыми надо идти вместе. И "Европейский выбор" Петра Порошенко не вписывается в этим рамки.

"Я слабо себе представляю, что партия "Слуга народа" может баллотироваться с партией, в которой большое число людей, на мой взгляд, запятнали себя с морально-этической точки зрения", - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что сейчас еще трудно говорить о политических силах, которые могут войти в будущую парламентскую коалицию. Для того, чтобы давать какие-то четкие оценки, надо дождаться того момента, когда уже пройдут выборы в Верховную раду.