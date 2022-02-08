"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало в эфире телеканала США

Военнослужащий ВСУ, который участвует в карательной операции Киева в Донбассе, выдал откроенное признание в эфире американского телеканала VICE. "Они считают русских братьями", - заявил он журналисту.

Фрагмент из интервью военного показал в своём Telegram-канале журналист Валентин Богданов. В интервью телеканалу солдат рассказал о том, что на Востоке Украины не так много людей, которые поддерживают действия ВСУ в Донбассе.

"Тут люди считают русских своими братьями, поэтому местное население может ходить здесь, улыбаться, но помогать, работать на ту сторону", - сказал он, добавив, что также местные помогают корректировать артиллерийские удары по позициям ВСУ.

Как иронично отметил Валентин Богданов в подписи к видео, "можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на то, как оккупанты жалуются на свою долю в директ своему единому заказчику".