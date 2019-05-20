"Они сами виноваты": Трамп объяснил уход американских компаний из Китая

По словам американского президента, между США и Китаем могло быть заключено очень хорошее торговое соглашение, однако в Пекине неожиданно решили все поменять. "Ок, тогда мы поднимем пошлины", - решил Трамп. И сделал это.

В интервью Трамп вспомнил и о бывшем вице-президенте Джо Байдене, сын которого связан с государственными китайскими компаниями. Трамп раскритиковал позицию по Китаю, которую занял его будущий соперник на выборах 2020 года. "Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить", - отметил в интервью президент США.

Напомним, 10 мая Вашингтон принял решение о серьезном увеличении пошлин на ввозимые в США китайские товары. Если раньше пошлина равнялась 10%, то теперь Трамп поднял ее до 25%.

В ответ на это Пекин сообщил, что, конечно, "очень сожалеет", но ему придется принять "зеркальные меры". И 13 мая комиссия Госсовета по таможенным пошлинам подняла ставки на некоторые американские товары также с 10 до 25%.

И в этот же день фондовые рынки Соединённых Штатов пережили основательное синхронное падение. S&P 500 – 2,41%, Dow Jones – 2,44%, NASDAQ – 3,31%. Для этого потребовалось ровно одно заявление правительства Китая – о введении пошлин на целый ряд американских товаров: 5 тыс. наименований с объёмом торговли 60 млрд долларов в год.