"Они просто тупые": Навальный разозлился на то, что ему не верят свои же

Автор The New Yorker Маша Гессен взяла интервью у российского оппозиционера Алексея Навального. В беседе с блогером она спросила его в том числе и о нашумевшем интервью Навального Юрию Дудю.

От внимания Гессен не ускользнул тот факт, что даже Дудь, который в целом всегда поддерживал Навального, усомнился в его словах о том, что он был отравлен Путиным. Ведущий тогда откровенно обвинил лидера ФБК в мании величия и предположил, что Навальный ошибается.

Сам оппозиционер не смог отрицать, что его версия "звучит настолько безумно, что в неё трудно поверить". Он добавил, что те, кто пытается спорить с ним, на самом деле "спорят с химией и независимыми лабораториями".

Навальный добавил, что "всю свою жизнь ведёт споры с людьми, которые ни во что не верят, верят в заговоры или просто тупы". "Мне нравится это делать", - признался он.

Также Навальный пообещал вернуться в Россию сразу после выздоровления. В беседе с Машей Гессен он заявил, что в противном случае он станет "для них" ещё одним "идеальным" политическим эмигрантом.

Между тем слова Навального тут же взяли на заметку российские телеграм-каналы. Так, канал "Расстрельный" пишет:

"Навальный в интервью изданию The New Yorker назвал тех, кто не верит, что его отравил Путин, тупыми. Он сказал, что эти люди не верят результатам экспертиз независимых лабораторий, а не ему. Нам же кажется, что это он тупой, ведь ни одна независимая лаборатория не подтверждала, что Навального отравил Путин".