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"Они просто сдохнут": американским "ястребам" от имени военных РФ напомнили об их перспективах в ядерной войне
02 февраля 2019, 13:39 • 164 • Политика
В твиттере "Военно-космической обороны" появилось напоминание американским "ястребам" по поводу того, какие перспективы их ждут в случае развязывания ядерной войны. "Они просто сдохнут", - говорится в сообщении от имени российских военных.
Дональду Трампу, Джону Болтону, Джону Келли и всем американским "ястребам" напомнили об обещании президента России Владимира Путина, что "они просто сдохнут", если развяжут ядерную войну.
Предупреждение появилось в твиттер-аккаунте "Военно-космической обороны", который ведется от имени российских военных, после того, как Вашингтон заявил о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД.
Отметим, президент РФ Владимир Путин уже объявил о симметричных мерах. А в Японии, которая является союзницей США, осудили решение "ястребов" за безответственность, указав на опасность нового витка ядерной гонки.
"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - так выразился Владимир Путин в своем публичном выступлении по поводу возможной агрессии в адрес России.
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