Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
«Российская ЧВК» в Венесуэле и партийный переворот в Севастополе (Геополитика. Р...
Палаточный городок под знаменами "Батькивщины": В партии Тимошенко соо...
Главная / Политика

"Они просто сдохнут": американским "ястребам" от имени военных РФ напомнили об их перспективах в ядерной войне

02 февраля 2019, 13:39  •  164 • Политика
В твиттере "Военно-космической обороны" появилось напоминание американским "ястребам" по поводу того, какие перспективы их ждут в случае развязывания ядерной войны. "Они просто сдохнут", - говорится в сообщении от имени российских военных.
Дональду Трампу, Джону Болтону, Джону Келли и всем американским "ястребам" напомнили об обещании президента России Владимира Путина, что "они просто сдохнут", если развяжут ядерную войну.
Предупреждение появилось в твиттер-аккаунте "Военно-космической обороны", который ведется от имени российских военных, после того, как Вашингтон заявил о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД.
Отметим, президент РФ Владимир Путин уже объявил о симметричных мерах. А в Японии, которая является союзницей США, осудили решение "ястребов" за безответственность, указав на опасность нового витка ядерной гонки.
"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - так выразился Владимир Путин в своем публичном выступлении по поводу возможной агрессии в адрес России.
Если они развяжут ядерную войну - то просто сдохнут! pic.twitter.com/aooQPlmunq
— ВКО России (@VKO_Russia) 1 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


164
Источник
Похожие новости
02 февраля 2019, 13:39
"Они просто сдохнут": американским "ястребам" от имени военных РФ напомнили об их перспективах в ядерной войне
02 февраля 2019, 00:39
Трамп захотел "собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор" РСМД
02 февраля 2019, 13:39
"Он болел очень, очень долго": посол Венесуэлы в РФ объяснил предательство находящегося в США коллеги
Загрузка...
02 февраля 2019, 10:24
Трамп хочет "спасти свою шкуру" с помощью войны в Венесуэле - постпред в ООН
02 февраля 2019, 03:54
Язык требований США неприемлем для России: Эксперт назвал туманными перспективы отношений двух стран
01 февраля 2019, 21:24
"Против нас ведётся экономическая война": Посол Венесуэлы объяснил дефицит в стране
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного ...
02 февраля 2019, 03:54
Россия доказала, что США врут
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Бе...
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
28 января 2019, 09:54
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
26 января 2019, 22:09
«Воззвания к США не дали результата»: почему в Польше заявили о невозможности остановить проект «Северный поток — 2»
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
27 января 2019, 12:54
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.