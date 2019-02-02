"Они просто сдохнут": американским "ястребам" от имени военных РФ напомнили об их перспективах в ядерной войне

В твиттере "Военно-космической обороны" появилось напоминание американским "ястребам" по поводу того, какие перспективы их ждут в случае развязывания ядерной войны. "Они просто сдохнут", - говорится в сообщении от имени российских военных.

Дональду Трампу, Джону Болтону, Джону Келли и всем американским "ястребам" напомнили об обещании президента России Владимира Путина, что "они просто сдохнут", если развяжут ядерную войну.

Предупреждение появилось в твиттер-аккаунте "Военно-космической обороны", который ведется от имени российских военных, после того, как Вашингтон заявил о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД.

Отметим, президент РФ Владимир Путин уже объявил о симметричных мерах. А в Японии, которая является союзницей США, осудили решение "ястребов" за безответственность, указав на опасность нового витка ядерной гонки.

"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - так выразился Владимир Путин в своем публичном выступлении по поводу возможной агрессии в адрес России.