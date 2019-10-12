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"Они просто подловили его": Пранкеры разыграли сенатора США от имени турецкого министра обороны
12 октября 2019, 01:54 • 2 • В мире
Объектом розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Александра Столярова стал американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. С ним Вован и Лексус обсудили взаимоотношения Вашингтона и Анкары, а также ситуацию с курдами. "Они подловили его, просочившись сквозь брешь", - прокомментировал ситуацию представитель сенатора.
Запись двух телефонных разговоров пранкеров с Грэмом опубликовала недавно газета Politico. Подлинность записи изданию подтвердил представитель сенатора Кевин Бишоп, который отметил, что обычно все попытки разыграть сенатора бывают успешно отражены, но в этот раз пранкеры "просочились через брешь".
В прошлом году Линдси Грэм стал для Белого дома чем-то вроде связующего звена для переговоров Трампа с властями Турции. Именно поэтому он не был удивлен неожиданным звонком турецкого министра обороны.
Грэм в конгрессе активно поддерживает введение санкций в отношении Турции из-за военной операции, направленной против курдов, в том числе и против Рабочей партии Курдистана, а также отрядов самообороны. Тем не менее в ходе беседы с "министром обороны Турции" Грэм заявил совершенно иное. По его словам, на самом деле РПК – это "большая проблема", а Барак Обама, сделавший в свое время ставку на это формирование, "совершил огромную ошибку". По словам Грэма, именно об этом он много раз говорил Дональду Трампу.
Кроме того, сенатор обратился к собеседнику с призывом отказаться от покупки российских ЗРК С-400. Во второй телефонной беседе с "министром обороны Турции" Грэм сообщил, что передал содержание беседы американскому лидеру, который желает улучшения американо-турецких отношений.
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