"Они просто подловили его": Пранкеры разыграли сенатора США от имени турецкого министра обороны

Запись двух телефонных разговоров пранкеров с Грэмом опубликовала недавно газета Politico. Подлинность записи изданию подтвердил представитель сенатора Кевин Бишоп, который отметил, что обычно все попытки разыграть сенатора бывают успешно отражены, но в этот раз пранкеры "просочились через брешь".

В прошлом году Линдси Грэм стал для Белого дома чем-то вроде связующего звена для переговоров Трампа с властями Турции. Именно поэтому он не был удивлен неожиданным звонком турецкого министра обороны.

Грэм в конгрессе активно поддерживает введение санкций в отношении Турции из-за военной операции, направленной против курдов, в том числе и против Рабочей партии Курдистана, а также отрядов самообороны. Тем не менее в ходе беседы с "министром обороны Турции" Грэм заявил совершенно иное. По его словам, на самом деле РПК – это "большая проблема", а Барак Обама, сделавший в свое время ставку на это формирование, "совершил огромную ошибку". По словам Грэма, именно об этом он много раз говорил Дональду Трампу.

Кроме того, сенатор обратился к собеседнику с призывом отказаться от покупки российских ЗРК С-400. Во второй телефонной беседе с "министром обороны Турции" Грэм сообщил, что передал содержание беседы американскому лидеру, который желает улучшения американо-турецких отношений.