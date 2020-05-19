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"Они помогали Байдену и Соросу мутить с газом на Украине": Баширов о слитых переговорах Порошенко

19 мая 2020, 21:55  •  139 • Политика
В Раде предложили создать комиссию по расследованию записи разговоров Порошенко и Байдена. "Из сегодняшнего скандала опубликованных переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко Газпром интересует этот слайд, где показано, кто помогает Байдену и Соросу мутить с газом, идущим через Украину в ЕС", - прокомментировал слив политтехнолог Марат Баширов.
В Верховной раде Украины заявили о необходимости создать следственную комиссию по делу об обнародованных во вторник аудиозаписях переговоров экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря Джона Керри. Слив прокомментировал российский политтехнолог Марат Баширов.
Речь идёт о переговорах, на которых Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за увольнение генпрокурора, расследующего дела украинской газовой фирмы Burisma. Интерес Байдена к этому вопросу связан с тем, что фирма взяла на работу в качестве одного из руководителей его сына, хотя тот не имеет никакого опыта или познаний в газовой сфере. Также на записях звучат другие откровения. Например, Порошенко хвастает, что на Украине на 100% поднялись тарифы ЖКХ.
По мнению политтехнолога Марата Баширова, главное, что может вынести Россия и Газпром из всего этого скандала, - это имена и фамилии тех, кто помогал бывшему вице-президенту США Джо Байдену и главному финансисту цветных революций Джорджу Соросу "мутить с газом", идущим через Украину в ЕС. Политэксперт даже опубликовал у себя в Telegram-канале соответствующий слайд. На нём можно увидеть фамилии сотрудников "Нафтогаза", "Украинских железных дорог", УкрОборонПрома и Почты Украины.
"Из сегодняшнего скандала опубликованных переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко Газпром интересует тот слайд, где показано, кто помогает Байдену и Соросу мутить с газом, идущим через Украину в ЕС", - отметил Марат Баширов на своём Telegram-канале "Политджойстик".
Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик"

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