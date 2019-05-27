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"Они поддержали меня лично": Отстранённый от должности мэр Риги прокомментировал своё избрание в Европарламент
27 мая 2019, 11:54 • 72 • Политика
"Два мандата! Спасибо! У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично", - отреагировал на результаты выборов отстранённый от должности мэр Риги.
В результате выборов в Европейский парламент в Латвии отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков избран вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом.
"Согласие" получило два мандата.
"Два мандата! Спасибо! У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично", - написал в своем Facebook Ушаков.
В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 политических партий.
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