"Они поддержали меня лично": Отстранённый от должности мэр Риги прокомментировал своё избрание в Европарламент

В результате выборов в Европейский парламент в Латвии отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков избран вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом.

"Согласие" получило два мандата.

"Два мандата! Спасибо! У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично", - написал в своем Facebook Ушаков.

В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 политических партий.