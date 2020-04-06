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"Они отправятся на войну": Трамп перебросит тысячи военных врачей для спасения Нью-Йорка
06 апреля 2020, 20:35 • 28 • Политика
Президент США Дональд Трамп перебросит тысячи военных врачей для спасения жителей Нью-Йорка от коронавируса. "Они отправятся на войну", - жёстко отметил политик.
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о своих планах ввести войска в штат Нью-Йорк из-за тяжёлой санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом глава государства рассказал в рамках пресс-брифинга.
В Нью-Йорк перебросят около тысячи военных специалистов, а также аппараты ИВЛ (всего в запасе у Вашингтона есть 10 тысяч единиц оборудования). Политик уточнил, что поддержку от армии получат и другие штаты.
При этом речь идёт не только о солдатах, но и о военных медиках, медсёстрах и врачах. В ближайшее время Белый дом уточнит детали по срокам и местам дислокации.
"Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере", - подчеркнул Трамп.
Президент США также прогнозирует, что эта и следующая недели станут для американцев наиболее тяжёлым испытанием. Под этим понимается большое количество смертей.
Ранее телеканал "360" сообщил, что Пентагон перебросил в Нью-Йорк отряд из 42 военных. Речь идёт о похоронном отряде, который поможет региональным властям разобраться с телами умерших.
Согласно последним данным городских властей, коронавирус в Нью-Йорке унёс жизни около двух тысяч человек. Российская сторона оказала поддержку США, прислав самолёты с медицинским оборудованием.
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