Политолог Владимир Корнилов постарался развенчать стереотип о том, что для западных стран День Победы является "днём скорби и траура". Своё мнение он высказал в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1".

Он заметил, что, например, в Великобритании этот праздник имеет большое значение. Однако многие в этой стране уверены, что именно Объединённое Королевство внесло наибольший вклад в разгром фашизма.

Так, эксперт привёл результаты опроса журналистов Times: в пользу этого утверждения высказалось больше половины британцев.

Тем не менее редакция, судя по всему, понимая деликатность темы, решила отказаться от публикации результатов данного исследования в печатной версии, обратил внимание Корнилов.

Поэтому о скорби речи нет, вопрос лишь в том, что Великобритания почему-то считает себя главным борцом с фашизмом, подчеркнул политолог.

Он добавил, что в той же Times, в частности, опубликована инструкция - как танцевать радостные танцы Победы 1945-го, которые тогда исполняли люди на улицах.

Между тем ведущий программы Владимир Соловьёв объяснил скорбь Запада по поводу Дня Победы по-своему.