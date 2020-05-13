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"Они от нас по морде получили да по заду": Соловьёв объяснил скорбь Запада

13 мая 2020, 15:55  •  106 • Политика
Политолог Владимир Корнилов в передаче Владимира Соловьёва постарался развенчать стереотип о том, что для западных стран День Победы является "днём скорби и траура". Между тем ведущий объяснил скорбь Запада по-своему. "Они от нас по морде получили да по заду", - пошутил он.
Политолог Владимир Корнилов постарался развенчать стереотип о том, что для западных стран День Победы является "днём скорби и траура". Своё мнение он высказал в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1".
Он заметил, что, например, в Великобритании этот праздник имеет большое значение. Однако многие в этой стране уверены, что именно Объединённое Королевство внесло наибольший вклад в разгром фашизма.
Так, эксперт привёл результаты опроса журналистов Times: в пользу этого утверждения высказалось больше половины британцев.
Тем не менее редакция, судя по всему, понимая деликатность темы, решила отказаться от публикации результатов данного исследования в печатной версии, обратил внимание Корнилов.
Поэтому о скорби речи нет, вопрос лишь в том, что Великобритания почему-то считает себя главным борцом с фашизмом, подчеркнул политолог.
Он добавил, что в той же Times, в частности, опубликована инструкция - как танцевать радостные танцы Победы 1945-го, которые тогда исполняли люди на улицах.
Между тем ведущий программы Владимир Соловьёв объяснил скорбь Запада по поводу Дня Победы по-своему.
Конечно они скорбят: они от нас по морде получили да по заду, - пошутил он.

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