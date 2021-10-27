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"Они очень быстро падают": Кедми развенчал миф о мощи беспилотников ВСУ
27 октября 2021, 18:05 • 126 • Политика
Израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми развенчал миф о мощи турецких беспилотников "Байрактар", которые ВСУ сейчас применяют в Донбассе. "Они очень быстро падают", - отметил эксперт.
Так он прокомментировал информацию о том, что украинская армия применила беспилотник "Байрактар" в Донбассе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный даже выложил в Facebook видео бомбардировки, снятое дроном. Данную видеозапись можно считать доказательством применения Украиной военных средств, запрещённых Минскими соглашениями.
Впрочем, Кедми считает, что военные ДНР и ЛНР смогут довольно легко сбивать "Байрактары", если создадут систему ПВО, пишет портал "Народные новости".
- отметил эксперт, выступая в программе "Соловьёв Live", которая транслируется в YouTube.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на нефтезавод в Донецке. Бомба не сдетонировала, благодаря чему удалось избежать массовых жертв и разрушений.
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