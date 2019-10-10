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"Они никто и звать их никак?": Политолог "пнул" Обаму за прогноз-страшилку

10 октября 2019, 23:54  •  93 • Политика
Политолог Михаил Погребинский вспомнил о словах Барака Обамы, который, будучи президентом США, заявил о "порванной в клочья" экономике России. Он напомнил, как экс американский лидер с мировых трибун сеял страшилки про Россию, но, констатировал эксперт, очевидно же, что эти слова - просчет политика: теперь никто не пытается спорить с наличием потенциала и колоссальных возможностей у страны.
Бывший американский лидер Барак Обама просчитался, рассказывая страшилки о России и о "порванной в клочья" экономике нашей страны. Об этом напомнил политолог Михаил Погребинский. Он процитировал слова Обамы, который заявлял, будто у граждан России "ничего нет, они никто и звать их никак".
Эксперт заметил, что, судя по нынешнему положению нашей страны на международной арене, очевидно, что у России есть и потенциал, и возможности для роста, и другие страны это не пытаются оспорить. Понятно, что пугающий страшилками Обама просчитался, передают "Дни.ру".
В частности, цитирует издание Погребинского, экономика России находится в числе сильнейших экономик мира. Внешняя политика соответствует внутренним возможностям - страна ведет себя спокойно, на запугивания реагирует с иронией, строит долгосрочные планы, подчеркнул он.
Погребинский отметил, что, несмотря на миролюбие Москвы, ближайшие соседи нашей страны регулярно пытаются устроить нам проблемы.
"Не хочу говорить кто, но известный человек так описал отношение Путина к Зеленскому. Говорит, что он с сочувствием к нему относится. По типу "неплохой парень, но попал". Попал в сложную невероятно ситуацию, и это только вызывает у него сочувствие к этому молодому человеку", – рассказал политолог.

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