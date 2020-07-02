"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом

По словам Мураева, именно возвращения Донбасса в состав Украины и боятся в Киеве. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ".

Главными причинами такого страха являются следующие вопросы: в случае возвращения территории под свой контроль Киеву придётся выплачивать пенсии жителям региона; придётся искать деньги на восстановление всей той инфраструктуры, которая была разрушена за время войны; также придётся разбираться, кто "герой", а кто "преступник", и судить последних.

"Им страшно это делать", - объяснил Мураев.

"Они никогда в жизни этого не сделают, - отметил депутат. - Тогда придётся отвечать за очень многие вещи".