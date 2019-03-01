Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США отказали Порошенко "в жесткой форме", а "Дональда Кука" ...
В России началась "эпидемия" отставок мэров? Второй градоначальник за ...
Под защитой «Прометея»: что известно о поставках в российские войска комплексов ...
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеле...
Главная / В мире

"Они никогда не были солдатами": В Венесуэле рассказали о сумме за "предательство отчества"

01 марта 2019, 12:24  •  115 • В мире
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что дезертиры получили предложения в размере $20 000 тыс. за "предательство отечества". Он также заметил, что "они никогда не были солдатами".
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал причину дезертирства из армии Венесуэлы.
Он сообщил, что более 100 членов Боливарианской национальной гвардии, которые пересекли границу с Колумбией и Бразилией, "получили предложения на сумму до $20 тыc.", чтобы "предать страну".
"Мы насчитали более ста национальных гвардейцев среди них, очень мало офицеров, которые перешли границу в ожидании $20 тыс., для нас они никогда не были солдатами. Солдат не может быть наемником, солдат имеет кодекс и принципы", — сказал Падрино Лопес в интервью журналисту Telesur.
Кроме того, главнокомандующий заявил, что это дезертирство не является пробелом в рядах военного корпуса.
Те, кто перешел туда за деньгами, являются обманутыми молодыми людьми, и для нас они никогда не были солдатами, говорит Падрино Лопес.
Он добавил, что быть солдатом — это не просто иметь форму: "Солдат — это тот, у кого есть внутренние кодексы, принципы, ценности, патриотизм и желание защищать Венесуэлу, а также любовь к стране".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 20:09
Тысячи в эвакуации, дома по крышу в воде: Последствия буйства реки Русской в Калифорнии сняли на видео
01 марта 2019, 09:09
США уличили в мании победителей: "победили ИГ", "победили Гитлера". В Сети считают — осталось дело за инопланетянами
01 марта 2019, 02:39
Охранник Порошенко повторил "подвиг" патрона, выбив у украинца телефон - видео
Загрузка...
28 февраля 2019, 20:09
Министр обороны Франции обвинила в "подставе" полковника за критику жестокости коалиции
01 марта 2019, 05:54
Карикатуристы нарисовали комикс, почему на Украине страшно быть артистом, у которого есть гастроли в России
01 марта 2019, 02:39
"Неспокойный, но быстрый полёт": После встречи с Ким Чен Ыном Трамп приземлился на Аляске
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.