"Они никогда не заболевают COVID": Выявлена коронавирусная аномалия у детей

Учёные из университета Мельбурна в Австралии рассказали о выявленной коронавирусной аномалии у детей, чьи родители заразились COVID. Так, на протяжении всей болезни у взрослых трое детей оставались COVID-отрицательными, хотя находились в постоянном контакте с заражёнными.

Причём у взрослых проявлялись типичные симптомы инфекции - кашель, лихорадка, насморк. Через какое-то время у двоих мальчиков девяти и семи лет также появились лёгкие признаки коронавируса, но тест оставался отрицательным. У пятилетней девочки симптомы так и не проявились.

Как показали тесты, у малышки была самая высокая выработка антител к вирусу, хотя фактически она так и не болела.

"Иммунная система детей оказалась достаточно активна, чтобы реагировать и эффективно бороться с вирусом. При этом они никогда не заболевают COVID-19", - прокомментировал случай автор исследования Шидан Тосиф.