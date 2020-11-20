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"Они никогда не заболевают COVID": Выявлена коронавирусная аномалия у детей
20 ноября 2020, 02:30 • 17 • В мире
В Австралии выявлен аномальный случай формирования антител к коронавирусу у детей. Малыши не заразились от болеющих родителей, поскольку их организм дал мощный иммунный ответ. По словам врачей, такие дети никогда не заболевают COVID.
Учёные из университета Мельбурна в Австралии рассказали о выявленной коронавирусной аномалии у детей, чьи родители заразились COVID. Так, на протяжении всей болезни у взрослых трое детей оставались COVID-отрицательными, хотя находились в постоянном контакте с заражёнными.
Причём у взрослых проявлялись типичные симптомы инфекции - кашель, лихорадка, насморк. Через какое-то время у двоих мальчиков девяти и семи лет также появились лёгкие признаки коронавируса, но тест оставался отрицательным. У пятилетней девочки симптомы так и не проявились.
Как показали тесты, у малышки была самая высокая выработка антител к вирусу, хотя фактически она так и не болела.
"Иммунная система детей оказалась достаточно активна, чтобы реагировать и эффективно бороться с вирусом. При этом они никогда не заболевают COVID-19", - прокомментировал случай автор исследования Шидан Тосиф.
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