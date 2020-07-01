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"Они ничего не делают просто так": Блогер засомневался в мирной цели американских биолабораторий

01 июля 2020, 16:00  •  92 • Политика
Блогер Сергей Колясников засомневался в мирной цели американских биолабораторий, которые расположены на территории республик бывшего СССР. "Они ничего не делают просто так", - сказал он о США.
Блогер Сергей Колясников признался, что никогда не верил в случайности. И не напрасно. Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегами 26 мая 2020 года заявил, что вокруг границ РФ и по всему миру США осуществляют военно-биологическую деятельность.
И вот на портале Notum.info появляется статья, посвящённая проблеме американских биолабораторий на постсоветском пространстве: на Украине, в Грузии, Азербайджане, Казахстане, Молдавии, Армении, Таджикистане.
Автором публикации является кандидат экономических наук Руслан Темирбулатов. Он пишет, что экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказывал об оборудовании для распыления вредных веществ с биологически активным материалом. Он задавался вопросом, зачем лаборатории, созданной для защиты населения, такие устройства.
В Армении 12 американских биолабораторий, на Украине - около 25. Азербайджанская референс-лаборатория изучает патогенные микроорганизмы не только у животных, но и у людей. В Казахстане учёные на деньги США изучают инфекционные заболевания животных.
Темирбулатов делает вывод, что все лаборатории расположены по границам России, некоторые из них - в государствах с крайне напряжёнными отношениями с РФ. Из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана едет множество трудовых мигрантов.
"Таким образом, с их территории можно как наносить удары по территории России (в первую очередь, провоцировать ухудшение эпидемиологической обстановки), так и провоцировать с помощью "эпидемиологического аргумента" ухудшение отношений между РФ и соответствующими странами", - говорится в материале.
Автор считает, что существует три потенциально негативных сценария: эпидемиологическая атака, техногенная катастрофа и организация масштабной эпидемии.
"Ну не верю я, что десятки биолабораторий США появились просто так или чтобы сделать мир лучше. Эти ребята ничего не делают ни "просто так", ни "лучше", - иронично заметил блогер Сергей Колясников.
Скриншот: Telegram/@SergeyKolyasnikov

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