"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила применять против России графитовые бомбы

Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время". "Они не запрещены. Наш путь", - отметила она, сказав, что можно будет их при необходимости применить против России.

В частности, не особо, видимо, мудрствуя, Богословская поспешила назвать создание графитовых бомб одним из пунктов своей так называемой "стратегии", которую она намерена применить в отношениях с Москвой.

"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия, - заявила Богословская. - Графитовые бомбы - то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях".

Богословская подчеркнула, мол, они не запрещены, а значит, это верный путь Незалежной. И при необходимости якобы их можно будет применить против России.

Кроме этого экс-депутат заявила, что если она станет главой государства, то в обязательном порядке заставит всех украинских политиков декларировать свои бизнес-активы в России.

И ожидаемо она пообещала усилить экономические санкции в адрес Москвы. Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

Графитовая бомба - условное обозначение бомбы. Она содержит графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию. И при попадании на линии электропередач или на электроподстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов. Также начинается, как говорят специалисты, "паралич" энергосистем в определенной точке.