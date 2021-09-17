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"Они не выходят на связь": Экспедиция Русского географического общества пропала под Томском

17 сентября 2021, 22:20  •  118 • Политика
Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества. "Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски", - заявили в организации.
В Томской области исчезла группа из 9 частников экспедиции Русского географического общества (РГО). Последний раз их видели 11 сентября в Красноярском крае, заявил представитель организации со ссылкой на МЧС.
Сообщается, что исследователи отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области с целью выяснить причину переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири. Группа собиралась пройти по так называемой Тунгусской тропе. Однако группа вовремя не вернулась с маршрута.
Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски,
- заявили в Русском географическом обществе.
Согласно данным МЧС, последний раз участников экспедиции видели 11 сентября возле населенного пункта Майское Енисейского района, Красноярского края. Их заметили местные жители.
В этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске,
- цитирует ТАСС представителя РГО.

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