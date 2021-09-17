"Они не выходят на связь": Экспедиция Русского географического общества пропала под Томском

Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества. "Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски", - заявили в организации.

В Томской области исчезла группа из 9 частников экспедиции Русского географического общества (РГО). Последний раз их видели 11 сентября в Красноярском крае, заявил представитель организации со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что исследователи отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области с целью выяснить причину переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири. Группа собиралась пройти по так называемой Тунгусской тропе. Однако группа вовремя не вернулась с маршрута.

Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски,

- заявили в Русском географическом обществе.

Согласно данным МЧС, последний раз участников экспедиции видели 11 сентября возле населенного пункта Майское Енисейского района, Красноярского края. Их заметили местные жители.

В этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске,

- цитирует ТАСС представителя РГО.