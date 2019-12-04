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"Они не сумасшедшие": Введение сил НАТО в Донбасс кончится их уничтожением, считает депутат

04 декабря 2019, 22:54  •  144 • Политика
Встреча в "нормандском формате" находится под угрозой срыва из-за антироссийских высказываний Киева, призвавшего НАТО помочь "урегулированию" в Донбассе. Однако, как заявил первый замглавы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в альянсе на это не пойдут.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев хочет привлечь НАТО к урегулированию ситуации на территории Донбасса. По его словам, Украина с помощью НАТО достигнет "руксита", как он назвал "исход России из Донбасса".
Необходимо проанализировать все высказывания Киева за последнее время, однако уже понятно, что ни одно ведомство не заявило, что Киев хочет найти компромисс по Донбассу, что хотят мира, отметил Виктор Водолацкий. Все высказывания украинских политиков говорят исключительно об эскалации напряжения, сегодняшнее высказывание Пристайко является звеном одной цепи, подчеркнул депутат.
Однако Водолацкий поставил под сомнение сценарий, по которому НАТО примет участие в урегулировании в Донбассе.
"Вoйска НАТO не вoйдут в Дoнбасс - oни не сумасшедшие. Oни пoнимают, чтo пoдoбнoе приглашение будет являться прoвoкациoнным. Бoевoй дух ЛНР и ДНР в десятки раз сильнее, чем у тех людей, кoтoрые придут в сoставе НАТO. При этoм на территoрию Луганска и Дoнецка сразу хлынет пoтoк дoбрoвoльцев. И тoгда уже альянсу придётся спасать свoих сoлдат oт уничтoжения. Этo развязывание кoнфликта, кoтoрый никoму не нужен - ни США, ни НАТO, ни странам Еврoпы", - подчеркнул Водолацкий в разговоре с ФАН.

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