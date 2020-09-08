"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии с Навальным

Во-первых, Германия прокололась, когда отказалась предоставлять какую-либо информацию. По словам Захаровой, Россия пока не получила от Берлина не только никаких доказательств, что Навальный был отравлен "Новичком", но даже просто данных о его состоянии. Она уточнила, что этот информационный вакуум был создан осознанно. Ведь обычная информация может стать доказательством обратного, и тогда вся выстроенная немцами теория с отравлением разрушится.

Во-вторых, в Берлине нет одного спикера, который бы каждый день представлял информацию о Навальном. Вместо этого немецкие власти каждый раз привлекают разных людей. То это врачи, то представители лабораторий, то чиновники правительства.