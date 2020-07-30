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"Они не против, чтобы Америка заполыхала": Эксперт рассказал, что может погубить США и спасти Россию
30 июля 2020, 15:05 • 90 • Политика
Обозреватель Виктор Мараховский заявил, что у США появился внутренний враг, который оказался пострашнее "злых русских". Эти люди "не против, чтобы Америка заполыхала". Они могут погубить США и спасти Россию.
По его словам, главным внутренним врагом США сейчас становится растущее социальное неравенство. Богатых людей стало больше, и они, чувствуя собственную важность, начали претендовать на власть. Это привело к непрекращающейся "политической грызне" в верхах.
С другой стороны, средний класс, а также бедняки, увидев, что их судьбу решают без их участия, тоже "бросились к социальным лифтам", чтобы попытать счастье. В результате выросло число юристов, политологов и "специалистов по общественным наукам" - людей, которые в будущем могут стать политической элитой. Всё это сильно дестабилизирует обстановку в Штатах.
Эти люди могут погубить США, но при этом спасти Россию, считает обозреватель. Сегодня Америка является не только сверхдержавой, но и мировой "витриной", которая постоянно находится в поле зрения. Если политическая борьба ослабит страну, это может послужить хорошим уроком для российских элит, которые привыкли во всём равняться на Вашингтон.
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