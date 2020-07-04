"Они не ошизели?" Пронько и Делягин вскрыли коронавирусный цинизм чиновников

В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько вместе с экономистом Михаилом Делягиным вспомнили, как чиновники методично и последовательно гробили медицину.

"Господин Собянин перед началом коронабесия с гордостью отчитался под аплодисменты в Мосгордуме о количестве ликвидированных коек. Фактически - об уничтожении медицины. И посмотрите, кто нас учит, как вести себя в условиях этой пандемии, - там же инфекционистов практически не осталось. Вирусологи остались только в новосибирском "Векторе". Ну такие, серьёзные. Всё остальное уничтожено - лечить-то некому. А потом нам говорят, что коронавирус ведёт к смертности, так вы уничтожили здравоохранение! Под прикрытием коронабесия резко сократили и оказание регулярной медицинской помощи", - сказал Делягин.

По его словам, он столкнулся с этим практически лично, когда его знакомому в Москве сломали челюсть. Мужчине требовалась хирургическая помощь, но ему посоветовали обратиться через месяц, не раньше, рассказал Делягин.

"Как знаешь ходи, крутись как хочешь. Не на скорой если тебя привезли, не кричишь от боли - значит, через месяц приходи. И это Москва, это не какая-нибудь Хакасия", - подчеркнул эксперт.

Пронько в свою очередь напомнил, что в результате оптимизации, по данным Счётной палаты, сократили 42% медицинского персонала. Делягин ответил - сократят ещё 42%, без проблем, поскольку стоит задача ликвидации здравоохранения как такового.

"Это государственная политика, которая просто в силу нехватки денег форсируется", - заключил экономист.

Между тем, Пронько обратил внимание на то, что выплаты врачам, которые постановил произвести президент России Владимир Путин, до сих пор в некоторых регионах не сделаны. Делягин объяснил, почему так происходит.

"Система работает по принципу кормлений - я начальник, вы все идиоты, зачем ему отдавать деньги? Тот же главврач больницы, к примеру, он сам определяет свою зарплату - я себе выписываю сколько надо, я ближнему окружению выписываю сколько надо, а все остальные получают по остаточному принципу. То же самое с деньгами для врачей. Чуть ли не по секундомеру замеряли, сколько врач работает с больными коронавирусом. А вспомните, как чиновники рассказывали, что врачи сами должны шить себе халаты, стирать одноразовые перчатки? Это классовая ненависть", - отметил Делягин.

"А они не обалдели, не ошизели от своей безнаказанности?" - поинтересовался у него Пронько.

Экономист на это заметил, что у нас в стране очень мало уголовных дел, многие чиновники не несут наказания, поэтому и происходит то, что происходит.

"У нас четыре губернатора сидят, а все остальные-то на свободе. Я за Уголовный кодекс. Катастрофа в регионах вызвана тем, что нормальный человек не пойдёт сегодня в губернаторы - вымаливать на коленях деньги в Минфине. Какой нормальный человек пойдёт клянчить? Просить то, что ему положено. В результате мы имеем кадровую катастрофу в регионах", - отметил Делягин.