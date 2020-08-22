"Они не носят масок": Гейтс напугал мир очередным рассказом о болезни страшнее COVID

В своём блоге Гейтс написал, что малярийные комары во время пандемии COVID-19 никуда не делись, "не сделали передышку". И в ряде стран пик заболеваемости коронавирусом совпадёт с аналогичным пиком по малярии.

"Комары не соблюдают социальную дистанцию. И они не носят масок", - подчеркнул Гейтс.

Он отметил, что от малярии каждые две минуты умирает один ребёнок на планете. Предприниматель напомнил ситуацию в Западной Африке, которая была зафиксирована в 2014 году. Там бушевала Эбола, но она унесла значительно меньше жизней, чем туберкулёз, малярия и СПИД. Системы здравоохранения не просто сбоили, они были уничтожены. Не исключено, что в период COVID-19 история повторится.

По словам Билла Гейтса, из-за пандемии и закрытия границ во многие регионы Африки перестали поставлять противомоскитные сетки, а также экспресс-тесты и лекарственные препараты. В пугающем рассказе о болезни страшнее COVID-19 Гейтс выдал очередной прогноз: если ситуацию не изменить сейчас, то смертность от малярии в африканских странах южнее Сахары вернётся к показателям 20-летней давности. В 2000 году это заболевание унесло жизни 764 тысяч человек.

Как конкретно следует бороться с малярией, чем помочь Африке и что собирается сделать он сам, Билл Гейтс в статье не упомянул.