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"Они не могут поставить Россию на колени": Французы без подсказок раскусили причину нападок Запада
23 апреля 2021, 18:50 • 298 • Политика
Читатели Le Figaro поддержали Москву перед странами Запада. "Западные страны склонны реагировать немного как разочарованные дети или как койот из мультфильма: сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени", - пишут они в комментариях.
Россия начала вывод войск из приграничных районов Украины после нескольких недель учений, что привело к возобновлению международной напряженности, пишет французское издание Le Figaro. Французские читатели с одобрением встретили новость о завершении учений в Южном и Западном военных округах России и выразили Москве поддержку перед лицом западных стран.
Речь идёт о приказе главы Минобороны Сергея Шойгу о завершении учений и возвращений подразделений обратно в свои военные части. При этом оружие и технику было приказано оставить в районе проведения манёвров, так как скоро там планируются новые учения.
- комментирует новость пользователь с ником malateste.
- пишет Dany L.
- отмечает Gentilhomme - Vieille Canaille 84.
- добавляет DANIEL LUCZAK.
Напомним, что западные СМИ устроили настоящую истерику из-за учений России в 200 с лишним километрах от границы с Украиной. При этом те же СМИ "не заметили" самых масштабных учений НАТО со времён Холодной войны.
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