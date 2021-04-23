"Они не могут поставить Россию на колени": Французы без подсказок раскусили причину нападок Запада

Читатели Le Figaro поддержали Москву перед странами Запада. "Западные страны склонны реагировать немного как разочарованные дети или как койот из мультфильма: сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени", - пишут они в комментариях.

Россия начала вывод войск из приграничных районов Украины после нескольких недель учений, что привело к возобновлению международной напряженности, пишет французское издание Le Figaro. Французские читатели с одобрением встретили новость о завершении учений в Южном и Западном военных округах России и выразили Москве поддержку перед лицом западных стран.

Речь идёт о приказе главы Минобороны Сергея Шойгу о завершении учений и возвращений подразделений обратно в свои военные части. При этом оружие и технику было приказано оставить в районе проведения манёвров, так как скоро там планируются новые учения.

Отличная операция. Таким образом, Путин смог проверить индивидуальную реакцию западных стран на угрозу конфликта ограниченного масштаба,

- комментирует новость пользователь с ником malateste.

Речь идет о проблеме между Россией и Украиной. Никакая другая страна не должна вмешиваться, это только усугубляет ситуацию. Что касается Соединенных Штатов, интересно, что они будут делать на этом континенте!

- пишет Dany L.

Западные страны склонны реагировать немного как разочарованные дети или как койот из мультфильма: сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени,

- отмечает Gentilhomme - Vieille Canaille 84.

В Кремле умирают от хохота! Зеленский знает толк в шутках, но не в современной войне…

- добавляет DANIEL LUCZAK.

Напомним, что западные СМИ устроили настоящую истерику из-за учений России в 200 с лишним километрах от границы с Украиной. При этом те же СМИ "не заметили" самых масштабных учений НАТО со времён Холодной войны.