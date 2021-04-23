Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
Главная / Политика

"Они не могут поставить Россию на колени": Французы без подсказок раскусили причину нападок Запада

23 апреля 2021, 18:50  •  298 • Политика
Читатели Le Figaro поддержали Москву перед странами Запада. "Западные страны склонны реагировать немного как разочарованные дети или как койот из мультфильма: сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени", - пишут они в комментариях.
Россия начала вывод войск из приграничных районов Украины после нескольких недель учений, что привело к возобновлению международной напряженности, пишет французское издание Le Figaro. Французские читатели с одобрением встретили новость о завершении учений в Южном и Западном военных округах России и выразили Москве поддержку перед лицом западных стран.
Речь идёт о приказе главы Минобороны Сергея Шойгу о завершении учений и возвращений подразделений обратно в свои военные части. При этом оружие и технику было приказано оставить в районе проведения манёвров, так как скоро там планируются новые учения.
Отличная операция. Таким образом, Путин смог проверить индивидуальную реакцию западных стран на угрозу конфликта ограниченного масштаба,
- комментирует новость пользователь с ником malateste.
Речь идет о проблеме между Россией и Украиной. Никакая другая страна не должна вмешиваться, это только усугубляет ситуацию. Что касается Соединенных Штатов, интересно, что они будут делать на этом континенте!
- пишет Dany L.
Западные страны склонны реагировать немного как разочарованные дети или как койот из мультфильма: сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени,
- отмечает Gentilhomme - Vieille Canaille 84.
В Кремле умирают от хохота! Зеленский знает толк в шутках, но не в современной войне…
- добавляет DANIEL LUCZAK.
Напомним, что западные СМИ устроили настоящую истерику из-за учений России в 200 с лишним километрах от границы с Украиной. При этом те же СМИ "не заметили" самых масштабных учений НАТО со времён Холодной войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



298
Источник
Похожие новости
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
23 апреля 2021, 06:55
"Вмешательство во вмешательство"? Россия сделала важное предложение США
23 апреля 2021, 06:55
"Я рад": Вернувшийся в США посол раскрыл свои планы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 14:00
"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе
22 апреля 2021, 05:15
Действия Зеленского насторожили экспертов: "Аларм, паника и завтра война"
22 апреля 2021, 16:15
В Донбассе горит военная база ВСУ - источник
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.