"Они не больны": Монтян разоблачила госпитализацию Зеленского и его помощника

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян разоблачила госпитализацию президента Украины Владимира и его помощника - главу администрации президента Андрея Ермака. "Они не больны", - уверена юрист.По словам Татьяны Монтян, украинские политики, которые приходят к власти после вооружённого переворота в стране, в принципе не способны просчитывать последствия своих действий - их даже не мотивируют на какие-либо выводы похожие события в других странах."Единственное, на что хватило наших дебилов, - закосить под больных коронавирусом и отлеживаться в "Феофании", - считает Монтян, отмечая, что, вероятно, Зеленский с помощником пробудут в больнице, пока не решатся внутренние вопросы в США."Они не больны, - объясняет юрист. - Они косят, чтобы ничего не делать, потому что страна пошла вразнос".Татьяна Монтян подчеркнула, что на сегодняшний день все регионы Украины "послали" правительство с карантином выходного дня, "люди открыто плюют в морду кабмину".Адвокат отмечает, что нынешнее правительство - это "случайные люди", которые, оказавшись без управления (из-за того, что Америка сейчас занята своими внутренними вопросами, такими как выборы), без ценных указаний - "тут же свалили на больничный"."Америка занята собой - всё, вся Украина на карантине, всё руководство, начиная с Зельца", - подытожила она.Накануне советник Ермака Михаил Подоляк сообщил о госпитализации Зеленского и Ермака. Он уточнил, что в госпитале "Феофания", куда направили заразившихся главу государства и его помощника, оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания.