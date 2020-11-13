Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "воен...
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
Главная / Украина

"Они не больны": Монтян разоблачила госпитализацию Зеленского и его помощника

13 ноября 2020, 09:10  •  110 • Украина

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян разоблачила госпитализацию президента Украины Владимира и его помощника - главу администрации президента Андрея Ермака. "Они не больны", - уверена юрист.

По словам Татьяны Монтян, украинские политики, которые приходят к власти после вооружённого переворота в стране, в принципе не способны просчитывать последствия своих действий - их даже не мотивируют на какие-либо выводы похожие события в других странах.

"Единственное, на что хватило наших дебилов, - закосить под больных коронавирусом и отлеживаться в "Феофании", - считает Монтян, отмечая, что, вероятно, Зеленский с помощником пробудут в больнице, пока не решатся внутренние вопросы в США.

"Они не больны, - объясняет юрист. - Они косят, чтобы ничего не делать, потому что страна пошла вразнос".

Татьяна Монтян подчеркнула, что на сегодняшний день все регионы Украины "послали" правительство с карантином выходного дня, "люди открыто плюют в морду кабмину".

Адвокат отмечает, что нынешнее правительство - это "случайные люди", которые, оказавшись без управления (из-за того, что Америка сейчас занята своими внутренними вопросами, такими как выборы), без ценных указаний - "тут же свалили на больничный".

"Америка занята собой - всё, вся Украина на карантине, всё руководство, начиная с Зельца", - подытожила она.

Накануне советник Ермака Михаил Подоляк сообщил о госпитализации Зеленского и Ермака. Он уточнил, что в госпитале "Феофания", куда направили заразившихся главу государства и его помощника, оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 19:35
Украина строит «золотой мост» для вывода российских войск из Донбасса
11 ноября 2020, 17:45
На Украине сократилось число желающих в ЕС и НАТО
11 ноября 2020, 20:30
Посол Нечаев заявил об отказе Киева от диалога с Донбассом
11 ноября 2020, 19:35
Азаров: Зеленский растерялся
11 ноября 2020, 21:25
Украинская коррупция превратила Ан-178 в «самолет-невидимку», а рядом уже маячит российский конкурент
12 ноября 2020, 16:40
На Украине запатентовали борщ как национальное блюдо
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результа...
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до...
13 ноября 2020, 03:40
Пронько не сдержался после слов Познера об СССР: "Продолжает свою паскудную деят...
13 ноября 2020, 03:40
Кто строил "Турецкий поток"... кроме американцев? США призвали Сербию созна...
13 ноября 2020, 07:20
Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
07 ноября 2020, 22:05
Что принесет России победа Байдена: названы три главные проблемы
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.