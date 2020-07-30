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"Они народ представляют или кого?": Пронько с неудобным вопросом обратился к хабаровской Думе
30 июля 2020, 16:05 • 91 • Политика
Экономический обозреватель, а также телеведущий Царьграда Юрий Пронько с неудобным вопросом обратился к хабаровской краевой Думе. "Они народ представляют или кого?" - интересуется он.
На фоне продолжающихся митингов в Хабаровске Юрий Пронько отметил интересную особенность: проходят митинги, протестные акции, а в краевой Думе тишина.
"По Хабаровску возник вопрос: где депутаты краевой Думы? Почему нет чрезвычайной сессии? Они народ представляют или кого?" - спросил он в своём Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв объяснил, что иностранцы могут подогревать протестные настроения в регионе. В своём интервью Сергею Шнурову он отметил, что никаких организаторов первых акций, шествий не было.
Ну а после в регионы прибыли граждане в том числе других государств.
"На праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы", - отметил он. По словам Дегтярёва, в числе таковых, в частности, граждане из Грузии.
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