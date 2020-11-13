"Они наберут силы и…": Исполнилось пророчество Примакова 30-летней давности о Нагорном Карабахе

Во время разговора двух политиков армяне отмечали большие военные победы в Карабахе. Как пишет со ссылкой на "компетентных людей" Telegram-канал "Майор и генерал", Евгений Примаков рассказал Тер-Петросяну о договорённости с Европой и США. Армении предлагалось отказаться от нескольких захваченных районов в пользу Азербайджана. Взамен противником будет признана так называемая армянская часть Нагорного Карабаха.

Слова Примакова, работавшего тогда директором Службы внешней разведки России, президент Армении передал полевым командирам в Арцахе. Они ответили отказом. Они заявили, что за отступление их "не поймёт и снесёт улица".

"Азербайджан умеет работать и ждать. Ресурсы у них есть. Пройдёт 10, 20, 30 лет - они наберут силы и заберут у вас всё", - произнёс тогда Примаков.

Его пророчество 30-летней давности о Нагорном Карабахе сбылось бы, если бы не вмешательство России и своевременное заключение трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Арцахе от 10 ноября 2020 года.

Скриншот: Telegram/@mig41