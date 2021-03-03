Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
Белорусам повезло! Лайфхак по работе с МФУ
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и...
Главная / Политика

"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США

03 марта 2021, 03:30  •  624 • Политика
И Вашингтон, и Брюссель ввели антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. При частичном совпадении мер есть одно ключевое отличие. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер просчитал между строк истинную цель санкций США. "Они на что-то напросятся", - произнёс он.
Под санкциями Министерства финансов США оказались три научно-исследовательские организации из России. США также внесли в список ряд российских должностных лиц. Частично введённые ограничения совпали с санкциями, введёнными ЕС.
Кроме того, американское Министерство торговли занесло в "чёрный список" девять российских коммерческих компаний, а также три немецких и одну швейцарскую. Представитель ведомства пояснил, что в США считают их вовлечёнными в производство элементов химического и биологического оружия.
По мнению Владимира Брутера, Штаты не случайно упомянули в своём списке европейские организации. Это прямой сигнал для ЕС с целью запугать. Официально декларируется, что перезагрузки отношений с Россией не будет. США напоминают, что российское влияние и российский бизнес в Европе нежелательны.
И чтобы в ЕС это не забывали, против некоторых компаний были введены санкции – чтобы напоминать наглядно, пояснил политолог. Пока ограничительные меры проходят "по касательной", но ситуация может измениться.
"Но если они будут и в дальнейшем относиться с непониманием к позиции Вашингтона, то вполне вероятно, что они на что-то "напросятся", - предположил Брутер в эфире радио Sputnik.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



624
Источник
Похожие новости
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
02 марта 2021, 23:50
Лукашенко предложил России альтернативу новым военным авиабазам: "Зачем деньги зря тратить"
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело из себя "патриотов"
03 марта 2021, 01:40
"НАТО и США не смогут с ней ничего сделать": Военный эксперт о русской "убийце" авианосцев
03 марта 2021, 03:30
Заявления украинской элиты о воде для Крыма её показали истинное лицо: "Просто марионетки"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
28 февраля 2021, 13:55
Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
28 февраля 2021, 05:30
"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
01 марта 2021, 01:05
"Достаточное основание": Мосгорсуд одним фактом объяснил замену срока Навальному
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.