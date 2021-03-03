"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США

И Вашингтон, и Брюссель ввели антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. При частичном совпадении мер есть одно ключевое отличие. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер просчитал между строк истинную цель санкций США. "Они на что-то напросятся", - произнёс он.

Под санкциями Министерства финансов США оказались три научно-исследовательские организации из России. США также внесли в список ряд российских должностных лиц. Частично введённые ограничения совпали с санкциями, введёнными ЕС.

Кроме того, американское Министерство торговли занесло в "чёрный список" девять российских коммерческих компаний, а также три немецких и одну швейцарскую. Представитель ведомства пояснил, что в США считают их вовлечёнными в производство элементов химического и биологического оружия.

По мнению Владимира Брутера, Штаты не случайно упомянули в своём списке европейские организации. Это прямой сигнал для ЕС с целью запугать. Официально декларируется, что перезагрузки отношений с Россией не будет. США напоминают, что российское влияние и российский бизнес в Европе нежелательны.

И чтобы в ЕС это не забывали, против некоторых компаний были введены санкции – чтобы напоминать наглядно, пояснил политолог. Пока ограничительные меры проходят "по касательной", но ситуация может измениться.

"Но если они будут и в дальнейшем относиться с непониманием к позиции Вашингтона, то вполне вероятно, что они на что-то "напросятся", - предположил Брутер в эфире радио Sputnik.