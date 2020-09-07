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"Они могли бы раздавить нас": Даже русские зрелища пугают британцев

07 сентября 2020, 21:00  •  194 • Политика
Британская Daily Mail опубликовала видео с военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который из-за коронавируса проходил без зрителей, но тем не менее впечатлил читателей. Некоторые из них были в восторге, другие испугались. "Они могли бы раздавить нас", - предположил один из комментаторов.
В Подмосковье в парке "Патриот" провели военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Мероприятие проходило в отсутствие зрителей - ограничения связаны с коронавирусом, но опубликованные кадры впечатлили читателей британской Daily Mail, отмечает ИноСМИ.
Так, пользовательница под ником Marry Popins отметила: видно, как русские любят свою страну и будут её защищать.
"Что касается их культуры, в отличие от нас, слабых жалких дураков, они могли бы раздавить нас, если бы действительно захотели. Лучше бы они управляли нами, чем наша бригада", - отметила девушка.
Александр Z, в свою очередь, добавил, что несмотря на провалы в экономике и падение рубля, Москва якобы пытается демонстрировать, что в стране всё в порядке и "шоу должно продолжаться".
"Это впечатляет!!" - коротко заметил Turtle88.
Его поддержал TheLionessRampant, назвав Россию молодцом.
"Путин - славный вождь всех народов России", - добавила Vanilla Rice.
"Если отбросить политику, это довольно круто", - признал Yabba_Dabba_Dooo.

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