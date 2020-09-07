"Они могли бы раздавить нас": Даже русские зрелища пугают британцев

В Подмосковье в парке "Патриот" провели военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Мероприятие проходило в отсутствие зрителей - ограничения связаны с коронавирусом, но опубликованные кадры впечатлили читателей британской Daily Mail, отмечает ИноСМИ.

Так, пользовательница под ником Marry Popins отметила: видно, как русские любят свою страну и будут её защищать.

"Что касается их культуры, в отличие от нас, слабых жалких дураков, они могли бы раздавить нас, если бы действительно захотели. Лучше бы они управляли нами, чем наша бригада", - отметила девушка.

Александр Z, в свою очередь, добавил, что несмотря на провалы в экономике и падение рубля, Москва якобы пытается демонстрировать, что в стране всё в порядке и "шоу должно продолжаться".

"Это впечатляет!!" - коротко заметил Turtle88.

Его поддержал TheLionessRampant, назвав Россию молодцом.

"Путин - славный вождь всех народов России", - добавила Vanilla Rice.

"Если отбросить политику, это довольно круто", - признал Yabba_Dabba_Dooo.