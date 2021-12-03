"Они мерят по себе": Кедми указал на "убогую работу" США против России

Политический эксперт, бывший глава израильской службы "Натив" Яков Кедми указал, насколько "убого работают" Соединённые Штаты против России. "Они мерят по себе", - сформулировал он главную ошибку американских политиков.

Как бы ни старался Запад атаковать Россию в политической и экономической сфере, эффект минимален. Причину неудач США ещё год назад довольно точно сформулировал Яков Кедми.

В декабре прошлого года он заявил, что у американцев "каждый делает то, что хочет", и в этом их главная ошибка. Именно поэтому нет ни продуманной политики против России, ни хоть каких-то результатов в борьбе с пандемией. Эффективность мнимая, считает Кедми.

В эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" эксперт указал, что американские пропагандисты действуют сами по себе. Яркими примерами является деятельность экс-посла Штатов в Грузии Джона Теффта и бывшего официального представителя Госдепа Виктории Нуланд. Кедми назвал предпринятые ими шаги "убогой работой", рассчитанной на то, что русские "такие же тупые, как американцы".

"Они мерят по себе, они не понимают русских и психологию России", - добавил политический эксперт.