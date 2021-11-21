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"Они лопнут!" Что так испугало депутата Госдумы?
21 ноября 2021, 14:25 • 183 • Политика
Выступление депутата Госдумы Андрея Макарова было тревожным и загадочным: "Они лопнут!" Что же так испугало народного избранника?
Прозвучало тревожное заявление в ходе заседания Госдумы, где выступала на этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Как и рассказывал ранее Царьград, Набиуллина защищала политику регулятора, настаивая, что без жёсткой руки ЦБ от высокой инфляции нам не избавиться. Впрочем, оказалось, что не все понимают Эльвиру Набиуллину.
Так, глава Комитета Госдумы России по бюджету и налогам Андрей Макаров с трибуны заявил, что пока ни правительство, ни Центробанк не предлагают решения главной, на его взгляд, проблемы. Говорил Макаров о "пузырях", которые его очень тревожат, если не пугают:
Фрагмент выступления Макарова и других депутатов Госдумы в эфире программы "Царьград. Главное" показал Юрий Пронько, отметив:
Юрий Пронько предложил экспертам проанализировать высказывание. Полная дискуссия - в видеоверсии программы чуть ниже.
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