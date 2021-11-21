"Они лопнут!" Что так испугало депутата Госдумы?

Выступление депутата Госдумы Андрея Макарова было тревожным и загадочным: "Они лопнут!" Что же так испугало народного избранника?

Прозвучало тревожное заявление в ходе заседания Госдумы, где выступала на этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Как и рассказывал ранее Царьград, Набиуллина защищала политику регулятора, настаивая, что без жёсткой руки ЦБ от высокой инфляции нам не избавиться. Впрочем, оказалось, что не все понимают Эльвиру Набиуллину.

Так, глава Комитета Госдумы России по бюджету и налогам Андрей Макаров с трибуны заявил, что пока ни правительство, ни Центробанк не предлагают решения главной, на его взгляд, проблемы. Говорил Макаров о "пузырях", которые его очень тревожат, если не пугают:

Пузыри во всём мире раздуты. Они лопнут! Пузыри лопнут! То, что удержало мир от глобального кризиса, - это те триллионы долларов, вброшенные без всякого обеспечения в экономику. И как только начнут ужесточать свою политику эти страны, естественно, мы столкнёмся с проблемами экономического кризиса. К сожалению, плана того, как мы будем действовать в этой ситуации, ни у правительства, ни у ЦБ мы не видим. Может быть, нас просто не хотят пугать.

Фрагмент выступления Макарова и других депутатов Госдумы в эфире программы "Царьград. Главное" показал Юрий Пронько, отметив:

Я считаю, что заседания нижней палаты парламента надо показывать в прямом эфире. Объяснять, что там происходит, в том числе показывать это знаковое высказывание Андрея Макарова об отсутствии реальных стратегических манёвров и планов по борьбе с, по его версии, надвигающимся мировым кризисом, как он загадочно говорил: "Пузыри, во всём мире раздуты пузыри, и они лопнут...".

Юрий Пронько предложил экспертам проанализировать высказывание. Полная дискуссия - в видеоверсии программы чуть ниже.