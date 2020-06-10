"Они хотят управлять": Эксперт раскрыл стратегию США по размещению баз в Арктике вокруг России

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии для Nation News оценил намерения США расширить свою сферу влияния в Антарктике и Арктике.

Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился о создании в срок до 2030 года новых ледоколов, передавал пресс-центр Белого дома.

С их помощью, подчеркнул глава государства, Соединённые Штаты должны получить дополнительные возможности для защиты своих интересов и постоянного присутствия в этих регионах.

Эксперт заметил, что власти США создают новые военные объекты по всей планете, но большей частью - вокруг России. Также они хотели бы "захватить Китай".

По мнению политолога, не стоит, кроме того, доверять предложениям американских политиков о якобы совместном использовании Арктики, Антарктики и космоса.