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"Они хотят управлять": Эксперт раскрыл стратегию США по размещению баз в Арктике вокруг России

10 июня 2020, 20:00  •  84 • Политика
Военный эксперт Андрей Кошкин раскрыл стратегию США по размещению баз в Арктике вокруг России. Он добавил, что американские власти также хотели бы "захватить Китай". По его мнению, предложениям политиков из Соединённых Штатов о якобы совместном использовании Арктики, Антарктики и космоса доверять не стоит, поскольку они в действительности хотят единолично "управлять всеми процессами".
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии для Nation News оценил намерения США расширить свою сферу влияния в Антарктике и Арктике.
Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился о создании в срок до 2030 года новых ледоколов, передавал пресс-центр Белого дома.
С их помощью, подчеркнул глава государства, Соединённые Штаты должны получить дополнительные возможности для защиты своих интересов и постоянного присутствия в этих регионах.
Эксперт заметил, что власти США создают новые военные объекты по всей планете, но большей частью - вокруг России. Также они хотели бы "захватить Китай".
По мнению политолога, не стоит, кроме того, доверять предложениям американских политиков о якобы совместном использовании Арктики, Антарктики и космоса.
Так они видят международные базы. Это базы, в которых США управляют всеми процессами, - подчеркнул Кошкин.

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